Michaell Chirinos, quién sufrió una dura lesión que lo aportó por varias semanas del Olimpia, aprovechó esta última fecha FIFA para recuperar su mejor condición física y llegar en óptimas condiciones al clásico frente a Motagua que se disputará el próximo domingo en Comayagua. Sin embargo, más allá del compromiso ante los azules, el atacante también habló de su futuro, reconoció que contempla retirarse entre los 33 y 34 años y confesó que uno de sus grandes deseos es despedirse del fútbol profesional vistiendo la camiseta del equipo albo. Además, se refirió a la polémica de los puntos otorgados a Olimpia en el escritorio y cuestionó las situaciones que atraviesa actualmente la Liga Nacional.

-¿Cómo aprovecharon estas dos semanas de preparación antes del clásico? Creo que varios jugadores pudimos ponernos a tono. En mi caso me convenía mucho porque venía de una lesión muy grave. Gracias a Dios tuvimos esa pausa para recuperar la condición física, mejorar el rendimiento y poder aportar más al grupo. Los clásicos son diferentes, se juegan de otra manera y estamos muy contentos de poder disputarlo. Todos estamos en óptimas condiciones y los seleccionados ya se incorporaron, así que eso nos da un plus para lo que viene. -¿Qué hace diferente este clásico, tomando en cuenta que Olimpia tiene una ventaja importante en la parte alta de la tabla? No existe la relajación en nosotros. Siempre queremos dar el máximo y no perder contra un rival muy complicado, que tiene grandes jugadores. Los clásicos, independientemente de cómo llegue cada equipo, siempre se deben ganar. Eso es lo que vamos a intentar hacer el domingo en Comayagua. -¿Cómo analizan a este Motagua que busca terminar en la segunda posición del campeonato? Motagua es un rival muy complicado, tiene grandes jugadores y un buen mediocampo. En la parte de arriba también cuenta con delanteros importantes y sabemos que tiene muchas virtudes en el juego aéreo. Hemos trabajado esa situación. Vamos a enfrentar a un gran rival, al que respetamos, pero lo que nosotros hagamos dependerá de nuestro trabajo y trataremos de conseguir un resultado importante.

-Después de tantos partidos, clásicos, títulos y experiencias internacionales, ¿considera que el fútbol todavía le debe algo?

No creo, ya he ganado casi todo con el equipo que amo, con el que siempre soñé jugar. Sin embargo, cada día quiero más y no me relajo porque sé que todavía puedo aportarle mucho al equipo. También sé que se me acaba el contrato y tengo que rendir de la mejor manera en estos últimos partidos para intentar retirarme en este equipo. Creo que ya lo he ganado todo y me siento muy feliz de haberlo conseguido. Le doy gracias a Dios porque me regaló una carrera muy bonita. Pude haber logrado más, claro que sí, pero hay cosas que no están en mis manos. Lo importante es que salí adelante y estoy aquí.

-Se habla mucho de los tres puntos que recibió en el escritorio. ¿Qué piensa de quienes aseguran que al Olimpia siempre lo ayudan?



Es la grandeza que tiene este club, de eso se trata. Son los tres puntos más fáciles y tontos que hemos ganado. No podían haber hecho eso, pero cada quien toma sus decisiones. La decisión ya se sabía desde antes y no podían quitarnos los tres puntos. Todo el mundo se equivoca en el fútbol, ellos también. No puede ser que Yustin Arboleda, como delantero, esté solo para cabecear y anota el gol y eso no lo hacen los árbitros. Son situaciones que se presentan en el fútbol y todo el mundo se equivoca. Para hacer eso tienen que tener mucho valor, porque irse de un campo es algo que solo miraba en categorías menores, cuando no llegaban los jugadores, se cancelaban partidos o incluso peleaban los padres. Pero en Primera División es muy complicado que sucedan estas cosas.



-¿Cómo observa el nivel de competencia de la Liga Nacional? ¿Considera que el fútbol hondureño ha retrocedido?

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Hay muchas cosas que solo se miraban en categorías pequeñas, por diferentes situaciones económicas, de canchas y otras dificultades. Cuando veo que en Primera División un equipo no se presenta porque no le pagan o que otro se retira por una falla de un asistente, es muy complicado. Eso no se mira en ninguna parte del mundo. Cuando alguien del extranjero o algún profesor con quien tengo comunicación me pregunta qué pasó y por qué hicieron eso, hasta pena da responder. Son situaciones que tenemos que asimilar como hondureños. Lo importante es que nos unamos todos para sacar esto adelante.

-¿Ya piensa en el retiro? ¿A qué edad le gustaría dejar el fútbol y todavía sueña con disputar una Copa del Mundo?

Por la edad y los golpes que te va dando la vida, uno también tiene que pensar en otras cosas. Mi idea es retirarme a los 33 o 34 años. No lo he pensado pero me gustaría hacerlo a los 33 por el número que llevo en la camisa. Espero hacerlo en Olimpia y, si no se da, dejaré el alma aquí y me dedicaré a trabajar en otro equipo. Sin embargo, cada día quiero más. Quiero salir campeón y conseguir la mayor cantidad de títulos posibles.



Sobre la selección, sería muy importante para mí estar en un Mundial, pero tampoco estoy pensando únicamente en eso. Tengo que rendir mejor, prepararme de la mejor manera y evitar las lesiones para regresar a la Selección Nacional. Si me toca, bienvenido sea; de lo contrario, apoyaré a mis compañeros.

-¿Considera que el fútbol también le debe mejores condiciones a los jugadores, mejores canchas y arbitrajes? ¿Cuál es el sueño de Michael Chirinos cuando termine su carrera?

El problema viene desde las categorías menores. Yo les puedo preguntar dónde entrena la Sub-15 de Olimpia y estoy seguro de que uno o dos de ustedes lo saben. Cuando yo jugaba, entrenaba en el INFOP y pienso que todavía siguen ahí. Teníamos dos balones para 20 jugadores, no había chalecos y teníamos que quitarnos la camisa. Si el balón se iba al río, el que lo había tirado tenía que ir a recogerlo. A veces los compañeros no llegaban porque no tenían dinero.



Imagínense lo complicado que es llegar a Primera División y seguir viendo esas situaciones. Después le piden a uno que controle bien el balón y lo critican, pero es difícil llegar a esta categoría. En Olimpia tenemos el privilegio de contar con buenas condiciones, los pagos son puntuales y nos dan todo lo necesario. Lo único que queda es trabajar; salir adelante depende de cada jugador.