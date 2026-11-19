Elías Burbara repasó el momento del Real España en la previa del Clásico ante Marathón y con la pelea por los puestos de privilegio que están al rojo vivo. El presidente del club aurinegro apuesta por llenar el estadio Morazán en el vital compromiso, habla del trabajo del entrenador español Juan Ignacio Martínez y la controversia del carnet de Andrés Salazar. Aunque el objetivo máximo es ser campeón en diciembre, el partido de este sábado a las 7.30 PM resulta clave para afianzarse en el segundo puesto de la tabla de posiciones, buscando evitar el repechaje y asegurar ventajas reglamentarias del Torneo Apertura 2026 al acabar en los primeros lugares. Burbara se refirió al semestre de la Máquina marcado por dificultades económicas, problemas extradeportivos y cambios importantes —como la lesión de Luis 'Buba' López, la salida del panameño Daniel Aparicio y la partida de Jeaustin Campos—, pero sostiene que esas adversidades han unido y fortalecido al grupo, además de que el equipo ha dejado escapar puntos por detalles puntuales. Sobre el nuevo técnico, JIM, señala que recibió un plantel competitivo y bien posicionado, por lo que no requirió empezar de cero, sino aportar matices y estrategias para concretar las metas en la fase decisiva.

En cuanto a los casos de jugadores, critica la falta de resolución y el "lavado de manos" entre la Liga Nacional y la Federación respecto al carnet de Andrés Salazar, pese a contar con aprobaciones previas de la FIFA, y exige mayor profesionalismo y neutralidad en la Liga. También confirma que Jhow Benavídez está habilitado para jugar el Clásico tras su apelación, respalda el nivel de porteros como Roberto 'Pipo' López o Héctor Reyes y explica que jóvenes como Mike Arana (de 17 años) están enfocados y compitiendo en el plantel, con una política de puertas abiertas solo ante ofertas formales y serias, priorizando primero el título del club. Otro tema que tocó máximo dirigente del Real España es el de Nixon Cruz, quien ha estado en el ojo de la crítica deportiva y pública por temas afuera de la cancha. Burbara reveló que el equipo le ha hecho algún llamado de atención y que ahora está centrado y trabajando para rendir al mejor nivel. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Finalmente, frente a los rumores de amaño de partidos y apuestas, pide que quienes tengan pruebas las presenten ante la Comisión Nacional de Disciplina en lugar de hacer señalamientos públicos sin sustento como lo hizo Samuel García, expresidente del Olancho FC. Defiende el aporte de patrocinadores para la inversión en el fútbol hondureño y argumenta que las expulsiones o errores puntuales forman parte del juego o de la inmadurez juvenil, recordando que los futbolistas resignan mucho económicamente si no compiten por campeonatos y finales.

- LA ENTREVISTA CON ELÍAS BURBARA -

-Elías, ¿cómo se palpita el Clásico Real España vs Marathón cuando faltan horas para el partido?



Pues nosotros, a lo nuestro, enfocados en la organización del evento, estando pendientes de la aplicación, que todo esté funcionando bien, que todo marche bien, que no deje de estar activa día a día, tratando de tener toda la organización como se debe, la seguridad garantizada, todos los accesos para todo tipo de aficionados de bien. Haciendo un llamado, insistiendo a todos los aficionados que nos acompañen, que es el momento de llenar el Morazán, que no dejen de respaldar al equipo en estas instancias que más lo necesitan.



-¿Se sacrifica lo económico ante estas situaciones? Entonces, lo que quiere ver es más volumen que percibir en las arcas económicas.



Al final esto son apuestas. Que lleguen 2,000 aficionados a 150 lempiras es como que lleguen 4,000 aficionados a 75. Más bien, ojalá lleguen 8,000 aficionados y tengamos el doble de taquilla, pero con el cuádruple de gente que normalmente llega. Al final, el llamado es a llenar el estadio, a respaldar al equipo, a volver a que el fútbol en Honduras sea una fiesta. Y confío en que lo vamos a lograr algún día.

-Esta promoción no es solo para los aurinegros, sino también para los aficionados del otro equipo, para que aprovechen y sea una fiesta total.



Sí, al final nosotros nunca hemos acostumbrado a discriminar. Algunos equipos utilizan, dividen el estadio en sectores y ponen a la afición visitante en un sector más caro o con otro precio diferenciado. Al final, por mucho que nos han dicho que lo hagamos, nosotros hemos tratado de no discriminar a nadie. Al final todos somos aficionados al fútbol y tenemos que disfrutar de esto en familia. Entonces, si aficionados visitantes compraron su boleto hasta hoy, pues van a entrar a 75 lempiras. En contraste, si aficionados de Real España compran su boleto a última hora, pues van a pagar 150 lempiras.



Al final tienen que aprovechar la preventa. Estamos con una aplicación, la lanzamos hace un par de meses. Hay veces que se nos satura un poquito previo al partido. La idea de la preventa es que todo el mundo compre sus entradas desde ya para que el día del partido sean más fluidos los accesos al estadio. Aprovéchenla y no lleguen el sábado a última hora a querer comprar sus boletos porque va a estar más enredado el tema



- Ya en el plano deportivo, Elías, ¿Qué le ha parecido hasta el momento el trabajo de JIM? ¿Cómo lo podría catalogar después de algunos partidos ya jugados y muchos entrenamientos?



A ver, el hombre tampoco trae una varita mágica para que ya en dos meses esté transformado Real España. Sí hay buenas sensaciones, un buen orden, una buena metodología, una buena cultura. Así que confiamos en que en algún momento va a tener resultados esa apuesta que estamos haciendo. Obviamente, el equipo Real España no es como que vino a formarlo de cero.



Ahí, en la presentación, yo le dije a JIM: "Bueno, te estoy entregando un equipo en primer lugar, invicto, volando, jugando bien". Al final son externalidades las que tienen que cuidar, son estrategias las que tienen que cuidar, porque el equipo está bien y ha estado bien. Así que espero que JIM traiga esa cosita que nos ha faltado, ese algo. Espero que lo logre encontrar y ya cuando entremos a la Liga, el equipo logre conseguir nuestros objetivos.



-De cara al Clásico, ¿Cómo previsualiza este partido? Decía hoy Devron García en conferencia que este es el mejor Clásico de la Liga. ¿Comparte usted eso y cómo ve a Real España para este Clásico?

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Siempre digo que lo que importa es diciembre y no noviembre. Si me toca perder el sábado y ganar la final, te la firmo ahorita. No hay ningún problema. Pero obviamente hoy se está peleando el segundo lugar. Hoy se está peleando esa ventaja en el reglamento. Hoy se está peleando cerrar en casa. Hoy se está peleando evitar el repechaje. Entonces, hoy se están jugando muchos beneficios que en diciembre pueden pesar y marcar una diferencia a la hora de un enfrentamiento, ya sea contra el rival que toque, ya sea Motagua o Marathón.



-Un semestre turbulento para Real España. Primero, la lesión de Buba, la repentina salida de Aparicio, se fue el entrenador Jeaustin Campos. Tantas situaciones. ¿Cómo salir adelante de todo esto y hacer esa sonrisa a pesar de todo lo que ha pasado?



Un semestre entretenido. Realmente, desde que terminó el torneo anterior, no ha sido fácil. No ha sido fácil por la situación económica, por la situación de preparar el equipo para armar una buena pretemporada, armar una buena planificación. No fue fácil este semestre. No arrancamos fácil. Hemos tenido constantes temas, más que todo extradeportivos, cosas que se nos salen de nuestras manos. Pero al mismo tiempo eso nos ha dado mucha fortaleza, como que hemos estado remando contra la corriente y eso nos ha hecho más fuertes. Tanto que dentro de la cancha el equipo se ha visto demasiado bien. Que si al final todas las salidas que tuvimos contra Olimpia, al último minuto fallamos un penal que hubiera significado el empate, contra Génesis un defensor nuestro tenía la pelota al último minuto solo la tenía que despejar y ganábamos. Con Independiente, un jugador nuestro tenía la pelota, solo teníamos que despejarla y ganábamos. Al final estamos con la víspera de que vamos a pelear un segundo lugar, no por temas deportivos. Realmente han sido detalles que nos han privado, que espero que en diciembre ya tengamos otra aura y ya estemos mejor encaminados.



Si bien todos estos percances, todas estas desconcentraciones, todos estos detallitos no es que sean malos, pero los tenemos que ver desde un punto de vista positivo. Nos han fortalecido, nos han unido como grupo, nos han llamado la atención y vamos a entrar a esta liguilla pensando en que estamos bien, estamos más fuertes y concentrados en que no nos pase lo de la liguilla pasada, que en 20 minutos nosotros mismos regalamos el título porque sentimos que se nos escapó el torneo pasado.



-Y también sobre este torneo de Real España está la inscripción de Andrés Salazar, que ha sido bastante noticia. La Federación, la Liga, ninguno da una respuesta. ¿Qué es lo que sabe Real España? ¿Qué es lo que le responden los federativos de la Liga sobre este caso? Porque conocemos que fue a causa de la lesión de 'Buba' López y usted tiene todo el derecho de poder inscribir al jugador.



No quiero entrar en controversias. Obviamente, solo tengo que dejar claras varias cosas. La primera: se están lavando las manos todos. Nadie está queriendo actuar ni asumir responsabilidad de sus deberes. Se están tirando la bola. Como tú dijiste, la Federación le tiró la bola a FIFA, FIFA respondió que estaba bien, aprobó la inscripción; luego la Federación aprobó el pase de Andrés.



La Liga se lavó las manos, le tiró el asunto a Asuntos Legales; Asuntos Legales se lavó las manos, se la mandó otra vez a la Liga; la Liga se está volviendo a lavar las manos, se lo está mandando a la Federación. Están siguiendo el camino equivocado. Lo único que hace falta es hacer el carnet del jugador, es todo lo que hace falta. Entonces, están lavándose las manos. Ese es mi punto de vista, y da lástima porque están privando de trabajo a un jugador, trabajo que lo ampara el código y el gremio de jugadores y, obviamente, FIFA.



Si FIFA ya tiene aprobada una inscripción, si la Federación ya tiene aprobado el pase, realmente podemos llamarle, una falta de voluntad de querer hacer las cosas correctas. Y, pues bueno, espero que no se lleven de encuentro el contrato del jugador ni la garantía laboral para el jugador.



-Hay partes que están involucradas en este tema, tal vez algunos ocupan que sí esté y otros que no esté. ¿Eso despierta también cierta sospecha de malicia?



No voy a entrar en esto porque el objetivo de la Liga en algún momento para contar con un comisionado neutral era que un comisionado, un empleado ejecutivo de la Liga, tomara la decisión: se puede inscribir al jugador, no se puede inscribir al jugador. Nada más, sin enredar el asunto. Es como ahí dice, anda un dicho en el gremio legal o laboral que dice: "Los abogados, si no pueden resolver el problema, lo enredan". Hoy lo que tenemos es un caso enredado porque no lo pudieron resolver. Al final, se están llevando de encuentro al jugador. Son juez y parte. Y obviamente la idea de tener un comisionado es que sea una persona neutral, que no tome partido ni vele por los intereses de un equipo particular. Entonces, aprovechando la situación y el enredo que se está haciendo con Andrés, es el momento de también hacer un llamado y poner a profesionales a manejar la Liga.



-¿No pesa tanto Real España, tal vez como otros equipos o como Real España en el pasado, en este tipo de situaciones cuando se tiene que decidir en la mesa?



Esto no es de pesar o no pesar. Es que en Real España estamos acostumbrados a hacer las cosas correctas, basados al margen de la ley. Antes de contratar a Salazar, se consultó si era factible la contratación de Salazar. Nuestro cuerpo legal nos confirmó que sí, que sí es factible la contratación de Salazar. Se hizo la solicitud a la Federación, la Federación a FIFA, FIFA lo aprueba, la Federación lo aprueba. La Liga no tiene que tomar ninguna decisión. La Liga lo único que tiene que hacer es emitir un carnet, nada más.



-Y sobre esto, usted lo mencionaba, la confianza que le tienen también al resto de porteros, porque no es un caso solo Salazar, sino que también el equipo ha respondido bastante bien. Y esto es una oportunidad para un 'Pipo' López, que tal vez en jocosidad estaba retirado y que ahora está respondiendo de una muy buena manera.



Siempre he dicho que si un jugador está inscrito en Real España y tiene contrato con Real España, es porque tiene la capacidad para jugar en Liga Nacional de forma sobrada. Y Pipo es un viejo conocido, con vasta experiencia, así que con los ojos cerrados y sin ninguna preocupación en el marco del club. En algún momento de la historia teníamos a Macías, a Kevin Hernández. Macías se lesiona, a Kevin Hernández lo expulsan. Y apareció de la nada en reservas: "Hay un porterito, venga, ¿cómo es que se llama usted?". "Luis López". "Vaya, Luis López, juegue". Y el resto fue historia. Entonces, ¿quién quita que Héctor (Reyes) repita la historia? ¿Quién quita que Pipo repita la historia?



Tenemos un Mike Arana de 17 años, tenemos varios jugadores de entre 19 y 20 años jugando de una forma espectacular en el primer equipo. Entonces, al final, esto no es un tema de edad, sino un tema de capacidad, y todos los jugadores inscritos en Real España tienen la capacidad para afrontar cualquier partido y cualquier rival.

-El tema de Jhow Benavídez está expulsado, se apeló. ¿Qué sucedió al final?



Sí, ya se hizo la apelación y ya contestaron que estaba habilitado, así que está disponible para el sábado.



-Ahora, tocando el tema de estos muchachos, de Mike Arana, del mismo Roberto Osorto, está por ahí Anthony García, muchos jóvenes que vienen. ¿Cuál es la proyección de Real España con ellos?



Real España ha utilizado una política de puertas abiertas. Tuvimos el préstamo de Exon Arzú a Houston y un año después activaron la compra. Hace un año prestamos a Mencía, esperemos que se active la compra. Por ahí hay algunos acercamientos por varios jugadores, no solo los que mencionaste, hay varios jugadores que están mencionados. Real España siempre, cada vez que venga una oferta de manera oficial, formal, por parte de un club serio, obviamente Real España va a abrir las puertas. Lo que pasa es que en su mayoría de veces, o en la mayoría de casos, son puro humo, especulaciones o representantes que solo andan ahí viendo a ver qué sacan, pero nada concreto. Lo que les digo a los jugadores es que se concentren en el club, se concentren en jugar, jueguen bien y que no los dejo salir si no me hacen campeón primero. Que se concentren en el equipo, que le den un legado a la institución y, pues claro, que el club les va a abrir las puertas.



-Y hablando de un caso puntual, como el de Mike Arana, que es un jugador que el profesor de la Selección de Honduras le tiene mucha consideración, mucha confianza, bimundialista juvenil. Es un jugador que está llamando mucho la atención y a su corta edad.



Solo eso, llamando la atención. Tiene 17 años, obviamente es menor de edad, no hay que abrumarlo tanto tampoco. Tiene calidad de sobra, muy centrado, demasiado potencial, hasta ahí. Obviamente tiene que hacer carrera, tiene que crear estadísticas. Y si vemos una plataforma sana para él, para darle el salto, pues obviamente no le vamos a cerrar las puertas. Y si no, pues repito, que me saque campeón en diciembre. -¿Lo ven como la mina de oro para el Real España?



No, no, realmente no. El club cuesta bastante dinero al año. Tenemos un pasivo ahí algo cargado. No es como que un jugador me va a sacar de mis problemas ahorita. Me puede oxigenar, obviamente sí, pero la idea es buscar más que una transacción económica, buscarle una oportunidad al jugador para que le pueda servir primero a nuestra Selección y, en un futuro, si el equipo comprador lo llega a vender por otra cifra mucho más elevada, pues sí hay que tener un ingreso más importante en el futuro.



-Elías, yo sé que hoy ofertas no hay, pero sí hay equipos, sí hay personas interesadas...



Gente llama. Cuando vos miras a un jugador de 17 años en una selección absoluta, obviamente va a llamar la atención y vamos a recibir llamadas de todos lados y de todos los idiomas, textualmente. Pero una cosa es que llamen y otra cosa es una nota en papel membretado de un club con una oferta oficial. Eso no se ha presentado.



-Hay otro caso de un jugador. El caso de Nixon Cruz, ¿qué ha pasado con él? Es un muy buen talento, pero se habla mucho fuera de la cancha de él.



Muchas novelas. A ver, en algún momento del semestre, entre todas las turbulencias que sucedieron, sí te puedo decir: Nixon faltó a un entreno, llegó tarde a otro, lo vieron jugando no sé adónde, pero el club tomó cartas en el asunto, un pequeño jalón de orejas, un coscorrón. Un partido que no jugó. Luego un abrazo, una palmadita y para adelante, pero sucedió algo puntual, pequeño, sencillo. Se corrigió, pero el gremio de periodistas ya lleva como tres meses con este tema. Creo que desde hace dos le tuvieron que haber dado vuelta a la página. Yo te puedo decir que el pasado reciente, las últimas semanas de Nixon, han sido impecables.



-Hay por ahí esas dudas de si estará convocado ahora mismo, tal vez para el Clásico, porque todo va a recaer sobre el técnico.



No, si él jugó contra Independiente, él está activo desde Génesis. Él estuvo, viajó a Génesis, no jugó, pero estuvo en la banca por temas de estrategia, decisiones técnicas; ya uno no se mete. Pero viajó a Génesis, viajó a Independiente, está entrenando y participando normal con el club. Obviamente, entiendan que hay eso. Sí, es un jugador especial, pero Osorto también es especial, Arana también es especial. Anthony está jugando muy bien, Darixon tiene toda la experiencia. También sepan que el puesto está bien competido. Aceituno está jugando muy bien. También entiendan que no es que solo él juega.



-Y el tema de psicología con los futbolistas, especialmente en casos como él, que son talentosos, pero también sus entornos son complicados, o tal vez ver la cantidad de dinero a la que antes no tenían acceso puede enfermar un poco la mente.



No, esto es parte de la educación y de la base familiar y del entorno de cada uno de los jugadores. Vemos casos a casos, pero son temas puntuales. Uno se recuerda cuando, uno, educado y todo lo que querrán decir, uno se acuerda cuando tenía 18 años. Es parte de la edad, parte de la inmadurez y parte de quererse comer el mundo. Obviamente, al par de años uno recapacita y ya, pero creo que es la etapa en la que se está viviendo. Esa divina juventud, pero seguramente van a madurar muy pronto.