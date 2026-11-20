El Estadio Rubén Deras de Choloma será el escenario de un duelo decisivo este viernes 20 de noviembre, cuando Palestino reciba al Victoria en el compromiso de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras. El encuentro se disputará en un horario inusual, a partir de las 2:00 de la tarde. La Jaiba Brava llega a este segundo enfrentamiento con una importante ventaja en el marcador global, luego de imponerse 2-0 en el partido de ida. Ese resultado le permite afrontar la visita con mayor tranquilidad, aunque todavía deberá completar la tarea para asegurar su clasificación a las semifinales del campeonato.

Por su parte, Palestino está obligado a buscar la remontada ante su afición. El conjunto local necesita marcar dos goles para igualar el global y forzar los tiempos extras, mientras que una victoria por tres tantos de diferencia le garantizaría el boleto directo a la siguiente instancia.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

De acuerdo con el formato de competencia, si la igualdad se mantiene en el marcador global después de los 90 minutos y los tiempos extras, el clasificado se definirá mediante una tanda de lanzamientos desde el punto penal. Además, en esta ronda de eliminación directa no tiene validez el gol de visitante como criterio de desempate.