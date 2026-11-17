¡Palestino y Victoria abrirán los cuartos de final de vuelta de la Liga de Ascenso! El encuentro se disputará este viernes 20 de noviembre en un horario poco habitual (2 de la tarde), teniendo como escenario el Estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés, donde ambos equipos buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del torneo. El compromiso entre los dos clubes será uno de los primeros movimientos de una semana determinante en el fútbol de la Segunda División de Honduras. Palestino y Victoria se medirán en una jornada con horario inusual, mientras que el resto de los enfrentamientos de esta instancia todavía esperan por la confirmación de sus respectivos detalles.

La Liga de Ascenso tiene previsto oficializar durante esta semana las fechas, horarios y estadios en los que se disputarán los otros compromisos de vuelta de los cuartos de final. De esta manera, los ocho clubes involucrados conocerán la programación definitiva para afrontar los partidos que definirán a los cuatro semifinalistas. En esta ronda, las eliminatorias se disputan mediante partidos de ida y vuelta, por lo que cada equipo deberá buscar el mejor resultado posible en los dos encuentros para conseguir su clasificación. Los ganadores de las cuatro series avanzarán a las semifinales del campeonato de la Liga de Ascenso.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN