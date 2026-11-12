Carlos Rodríguez nombra a 3 tiktokers para Liga Nacional y atiza: "Muchos dicen que somos vagos"

Carlos Rodríguez, defensor del Palestino, mejor conocido como “Jon Z de Temu”, en un mano a mano con DIARIO DIEZ, habló sobre las críticas que reciben los futbolistas tiktokers y defendió su aporte al fútbol, asegurando que quienes los cuestionan probablemente nunca han jugado una pelota.
El zaguero también destacó a tres creadores de contenido que considera tienen condiciones para sobresalir en el balompié hondureño: Barbarito, Rafinha y Nolan Caleb Cruz.
Asimismo, reconoció el trabajo de Supremo al brindar oportunidades y motivar a los jugadores de la Selección de Tiktokers, mientras destacó que su prioridad con el Palestino es conquistar el campeonato de la Liga de Ascenso. Rodríguez aseguró que el equipo cumplió el primer objetivo de clasificar a la liguilla y ahora está enfocado en dar el siguiente paso, previo al enfrentamiento de cuartos de final ante Victoria, un rival al que considera muy fuerte.
LA ENTREVISTA
- Formas parte de la Selección TikTokers de Honduras y también en el Palestino, equipo de la Liga de Ascenso que es una revelación en este momento y que podría dar el batacazo. ¿Cómo manejás eso?
Antes de firmar un contrato aquí con Palestino, pues yo hablé con los directivos, con el gerente deportivo, y le dije que también tenía oportunidades con los TikTokers, con la "Baleada Mecánica", que Supremo me ha brindado una oportunidad y que también estábamos ahí, que cuando hubiera un partido con ellos, pues que me brindaran el permiso. Entonces ellos dijeron que sí, que estaba bien, que no había ningún problema, siempre y cuando cubriera las normas del equipo.
Carlos, ahora con el profesor Maley están enfocados en el tema de quedar campeones, ¿verdad? Tienen un objetivo muy importante, pero para vos, ¿cuál es tu objetivo principal como futbolista?
Cuando llegó el profesor Maley, pues él vino con un objetivo, pero nosotros ya lo teníamos también trazado, que primero teníamos que llegar a la liguilla y también pelear el primer lugar. Y la verdad que salimos primeros de grupo y clasificamos a la liguilla. Y hoy tenemos un objetivo muy claro, que es, paso a paso, buscar el objetivo de quedar campeones.
- ¿Qué prohibiciones tenés con respecto al uso de Tiktok? ¿Qué te dice Maley?
No, no, él no me dice nada. Él no se mete en nada conmigo de eso. Él sabe que yo le respondo ahí en la cancha.
- ¿Hasta qué horas estás en TikTok vos?
No, a veces ahí hago batallitas, a veces subo mi videíto ahí, pero más que todo solo en la noche, porque después de aquí, del entreno, yo voy a descansar y todo, y en la noche hago mis batallitas ahí.
- A nivel económico, ¿te está yendo bien?
No, la verdad que sí. Siempre me ha ido bien ahí, siempre te saca para el jugo ahí y la verdad que TikTok muy bien.
- ¿Qué metas tenés con el uso de las redes sociales?
No, pues la verdad que, como volvimos al tema atrás, primero quedar campeones aquí y pues seguirle metiendo a las redes ahí, que también es un paso muy importante donde uno se da bastante a conocer, la verdad. Mucha gente lo conoce y la gente aquí, que ya la verdad muy bien.
- ¿Qué te dice Supremo, Carlos? ¿Qué te escribís con él? ¿Qué te dijo? ¿Te dice: "Carlos, te ocupamos, necesitamos que vengás a reforzarnos"?
La verdad que sí. Él siempre me ha dicho que al equipo soy una pieza, que le ayudo bastante. El equipo, la verdad, ahí sí, en el último partido, ahí hubo de todo en Panamá, hubo golpes, hubo relajos, la verdad, de todo.
- Tres TikTokers que vos mirás que sí pueden brillar en la Liga Nacional, que pueden destacar
Está Barbarito, que muy bien; Rafinha, lateral izquierdo, y Caleb, que es un buen jugador.
- ¿Ellos te han dicho que quieren jugar en Liga Nacional o prefieren cumplir así sus sueños como TikTokers?
Barbarito es una figura pública en las redes, muy bueno, la verdad. Él estuvo en Brasilia, haciendo sus entrenamientos y todo, y pues a él en las redes la verdad que le va muy bien. Pero sí, el sueño de todo joven es cumplir su sueño, debutar en segunda división y después que se le presente una oportunidad en primera división, como Rambito. Rambito, la verdad, él no se esperaba una oportunidad de esas, pero gracias a Dios, pues Dios le abrió una puerta y se le cumplió el sueño. Y a pesar de que jugó poquito, tiene su gol en segunda división.
- Metió un gol y la estatura, o sea, impresionante, pues roba la pelota. Muchos dicen que fue charra, pero no, o sea, roba muy bien la pelota y te mete el gol
No, no, la verdad, él es muy buenísimo. La verdad, Rambito es un jugador que destaca bastante, no solo por su estatura. La estatura, pues cualquiera, pero él con la pelota es rapidísimo, tiene dribling, encara, centra. La verdad, y no, eso no fue charra ni nada, sino que qué le puedo decir, es trabajo que tal vez él vino haciendo en la pretemporada y ahí está, ahí se le dio su fruto y ahí está, tiene su gol en segunda división.
Y de los TikTokers, vos sos el que está como más cerca de lograr un paso como campeón a nivel profesional
Rambito quedó eliminado ahorita en la ronda anterior con Brasilia. Pues La More no sé qué pasó con Choloma; Bryan La Playa, tampoco sé qué pasó con Génesis, y pues Barbarito también se destituyó de Brasilia. Y pues la verdad que los únicos TikTokers, yo he quedado el único que, pues, estamos cerca del objetivo y estamos trabajando para eso, la verdad.
Carlos, ¿qué opinás de Carlos Espina y lo que está haciendo actualmente en Victoria? Te da bonos por clasificación, por triunfos, viajes en avión. ¿Necesitamos más presidentes como él? ¿No es el tema de los TikTokers en el fútbol hondureño, porque hay muchos que desprestigian a los TikTokers?
Muchos hablan que somos unos vagos, que somos aquí, que somos allá, que de todo. Pero mirá, ahí está Carlos Espina, un ejemplo, pues él es apasionado al fútbol y todo. Y mirá, ahí tiene a Victoria, ahí lo sacó de un hoyo donde estaba, que la verdad que nadie esperaba. La verdad, Victoria descendió a segunda división, él lo compró, él está ahí.
Mirá cómo tiene esos jugadores ahí, los tiene a tope, los tiene muy bien, la verdad. Y pues es un rival muy fuerte que nosotros lo enfrentamos ahorita, que estamos a dos días, la verdad, y bueno, que sea la mano de Dios ahí. El que haga mejor las cosas va a ganar, la verdad. Pues ellos están comprometidos a ganar porque Espina los ha atendido de la mejor manera: premio por partido, por clasificación, etcétera.
- ¿Le mandarías un mensaje a Carlos Espina? Porque por ahí se están calentando en redes sociales
El que haga mejor las cosas es el que va a sobresalir arriba.
- ¿Qué les mandás a decir a los críticos de los TikTokers? Ya que tocamos el tema, ¿qué les dejarías? Porque dicen que no aportan al fútbol, que esto, que lo otro. ¿Qué responde Carlos?
A esos que critican y que dicen esto, la verdad que el fútbol es muy bonito y al que le gusta el fútbol lo disfruta mucho. Nosotros, pues, como TikTokers, cuando dicen: "Hay partido de la Baleada Mecánica", nos emocionamos y todo.
Él maneja un plantel bastante grande, que todos merecemos ir. Pues muchos desean jugar y son pocos los que son tomados en cuenta. Y la verdad que el fútbol destaca a nivel nacional y no solo aquí, pues en otros lados también. Y que no, el que critica, pues creo que nunca ha jugado, nunca ha jugado una pelotita, nunca la ha tocado, la verdad.
- Hablando de llenazos en los estadios, a vos te ha tocado vivir llenazos en partidos de TikTokers, pero nuestro fútbol es tan vacío. ¿Qué está pasando? ¿Qué deberíamos cambiar, Jon? Porque, bueno, te dice Supremo: "Yo pongo los boletos a tal cantidad", y pues el estadio se le llena
Muy buena pregunta esa, porque la verdad yo he jugado, lo que he convivido con la Baleada Mecánica, estadios llenos, la verdad. Jugamos en La Ceiba contra Nicaragua, mi primera vez, un estadio muy lleno, la verdad. Fuimos a Olanchito ahí, a pesar que no era un estadio grande, pero había bastante gente.
Jugamos ahorita contra Perú, jugamos muy bien, había mucha gente en Tegucigalpa. Jugamos ahorita contra Panamá, muy lindo, la verdad, un estadio que tal vez lo motiva también. Sí, la verdad que yo digo que son los precios de primera, boletos de 300, 200, 150 lempiras, y Supremo a veces los pone a 69, a 99, pero son accesibles para que la gente vaya, vaya a disfrutar, y creo que cada gente tiene su TikToker favorito