¡Fiesta grande en Liga de Ascenso! Fechas y horarios de la ida de octavos de final

La Liga Nacional de Fútbol de Ascenso hizo oficial la programación de los partidos de ida correspondientes a los octavos de final del Torneo de Apertura 2026-2027. Las emociones de la fiesta grande darán inicio durante el fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.
El telón de los encuentros de ida se levantará el sábado 31 de octubre con dos compromisos. A primera hora, a las 3:00 p.m., el Brasilia FC recibirá al CD FAS en el estadio Filiberto Fernández de Río Lindo. Más tarde, a las 7:30 p.m., la AFFI Academia medirá fuerzas ante Hondupino FC en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
La actividad continuará el domingo 1 de noviembre con una jornada cargada de seis partidos decisivos. Las acciones arrancarán a las 2:00 p.m. en el estadio Evaristo Najar de Monjarás, donde CD Cedeño enfrentará a Pumas FC. Una hora después, a las 3:00 p.m., Municipal San Esteban chocará frente a Arsenal SAO en el estadio Municipal de Bonito Oriental.
A esa misma hora (3:00 p.m.), el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán presenciará el duelo entre Santo Domingo Savio y Palestino FC. Simultáneamente, en el estadio José Elías Nasar de Nacaome, CD Pirata buscará pegar primero cuando reciba la visita del CD Victoria.
Para cerrar la cartelera dominical a las 3:00 p.m., Santa Rosa FC chocará frente a Parrillas ONE en el estadio Rogelio Ortega de La Masica, mientras que el Social Sol se trasladará hasta el estadio Municipal de Coyoles Central para medirse ante el CDS Vida.
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
3:00 pm: Brasilia vs. CD FAS
7:30 pm: AFFI vs. Hondupino
DOMINGO 01 DE NOVIEMBRE
2:00 pm: Cedeño vs. Pumas FC
3:00 pm: San Esteban vs. Arsenal SAO
3:00 pm: SD Savio vs. Palestino
3:00 pm: CD Pirata vs. Victoria
3:00 pm: Santa Rosa vs. Parrillas
3:00 pm: Social Sol vs. Vida