¡Fiesta grande en Liga de Ascenso! Fechas y horarios de la ida de octavos de final

La Liga Nacional de Fútbol de Ascenso hizo oficial la programación de los partidos de ida correspondientes a los octavos de final del Torneo de Apertura 2026-2027. Las emociones de la fiesta grande darán inicio durante el fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

El telón de los encuentros de ida se levantará el sábado 31 de octubre con dos compromisos. A primera hora, a las 3:00 p.m., el Brasilia FC recibirá al CD FAS en el estadio Filiberto Fernández de Río Lindo. Más tarde, a las 7:30 p.m., la AFFI Academia medirá fuerzas ante Hondupino FC en el estadio Emilio Williams de Choluteca.