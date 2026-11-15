Parrillas One le pega a Pumas: resultados de ida de cuartos de final del Ascenso

La lucha por conseguir un boleto a las semifinales de la Liga Nacional de Ascenso de Honduras comenzó a calentarse con los encuentros de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026. La jornada dejó resultados importantes para Hondupino, Victoria y Parrillas One, que consiguieron ventajas de dos goles, mientras que Vida no pasó del empate y tendrá que resolver su eliminatoria frente a su afición. Uno de los equipos que dio un paso importante hacia la siguiente ronda fue Hondupino, que visitó Cantarranas y consiguió imponerse 2-0 ante Arsenal SAO. El conjunto blanquiverde aprovechó su oportunidad fuera de casa y ahora tendrá la posibilidad de sentenciar la serie en su propio terreno para convertirse en semifinalista.

En otra de las eliminatorias, el Vida no logró sacar ventaja en su visita a San Lorenzo y terminó igualando 0-0 frente al FAS. Los cocoteros tendrán que trasladar la batalla a La Ceiba, donde buscarán aprovechar el respaldo de su público y conseguir el triunfo que les permita continuar con vida en la competencia. La serie permanece sin un favorito claro. Mientras tanto, el Victoria también celebró en casa después de superar 2-0 al Palestino FC en el estadio ceibeño. La Jaiba Brava consiguió una diferencia favorable que le permite encarar con mayor tranquilidad el compromiso de vuelta, aunque todavía deberá completar el trabajo para garantizar su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.

La actividad de los cuartos de final continuó este domingo en el estadio Luis Girón de La Lima, donde Parrillas One consiguió otro triunfo por marcador de 2-0 frente a Pumas. Felipe Caballero y Asael Varela fueron los encargados de marcar las anotaciones que le dieron la victoria al conjunto parrillero, que también llegará con una ventaja importante al segundo enfrentamiento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE