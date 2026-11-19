La historia de Parrillas One no se entiende sin el esfuerzo, la perseverancia y la pasión de Luis Girón, un dirigente que lleva 33 años apostando por un proyecto que nació en 1993 y que ha logrado sostener junto a su familia, incluso en medio de las dificultades económicas que representa el fútbol hondureño. Su amor por este deporte viene desde la infancia, cuando su abuelo lo llevaba al estadio en 1967, una pasión que hoy se refleja en cada rincón de la casa del equipo limeño. Girón no solamente ha invertido tiempo y recursos en mantener vivo al club, sino que también ha trabajado para construir un escenario donde Parrillas One pueda hacerse fuerte. El estadio, que ya cuenta con cancha y camerinos, todavía tiene proyectos pendientes, entre ellos la construcción de una segunda gradería que permitiría completar su infraestructura. En una conversación con Diario DIEZ, el dirigente también habló sin rodeos sobre una de las problemáticas que golpean al fútbol: los amaños de partidos. Aseguró que es una situación que no es nueva, mencionó la influencia de las casas de apuestas y dejó entrever que el contexto de violencia que vive el país provoca que algunos dirigentes prefieran guardar silencio.

Además, cuestionó que los seleccionadores nacionales no presten suficiente atención a los futbolistas de la Liga de Ascenso y recordó el ejemplo de 'Chelato' Uclés, quien apostó por jugadores de distintos equipos para conformar aquella Selección que disputó el Mundial de España 1982. Pese a los sacrificios y a reconocer que en el fútbol “nadie gana, esto solo es de poner, poner y poner”, Luis Girón no contempla hacerse a un lado. Su compromiso es hasta el final, con una ilusión que sigue intacta: ver a Parrillas One regresar a la Liga Nacional de Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

-- LA ENTREVISTA CON LUIS GIRÓN --

¿Cómo le hizo vivir este día de cuartos de final aquí en su estadio?



Estamos contentos, todo fue una fiesta. La gente de Las Vegas puso la música, igual que el ambiente de nuestro grupo. Nos vamos felices porque obtuvimos un resultado favorable, esperando que podamos mejorar el próximo fin de semana en Las Vegas. Don Luis, ya son alrededor más de 30 años en esto del fútbol. ¿Qué lo motiva para estar aquí?



Esto es algo que nació hace 33 años. En 1993 se fundó el equipo. Estuvimos en Liga Nacional dos años haciendo un buen torneo. Lamentablemente, pasaron cosas que tenían que pasar, pero eso nos enseñó cómo manejar un equipo y aprovechamos ese momento de estar en Segunda para hacer la mitad del estadio. Porque esto todavía no es un estadio, es un mini estadio para tener un lugar donde nosotros nos hagamos fuertes. Hay que aprovechar la localía y hoy la aprovechamos y jugamos muy bien. Dentro de su proyecto, ¿qué le hace falta al estadio?



La otra gradería para rellenarlo. Tenemos el 50% en graderías, pero tenemos la ventaja de que ya contamos con camerinos, cancha y todo. Solamente sería esa construcción, pero por la mala situación económica que vive el país hay que esperar, hay que tener un compás de espera. Para darle mantenimiento a todo esto, ¿alrededor de cuánto se tiene que invertir?



Todo es a diario. Todos los días hay que invertir, sacando maleza para darle un buen mantenimiento a la cancha y sostenerla así. Hay que estar metiéndole químicos y cada día son más caros, pero ahí vamos. La cancha se mantiene como hace tres años, cuando abrimos aquí el estadio, porque tenemos seis o siete personas que hacen ese trabajo a diario. Todo cuesta. Tener una cancha a veces es mejor rentarla, sale más barato, pero el orgullo de tenerla lo guardamos en nuestro corazón. También debe motivarlo que este tipo de momentos, estos domingos donde vienen tantos aficionados y montan tanto ambiente, seguramente usted dice: por esto sigo acá.



Imagínese que hoy este estadio era el único que tenía partido en la Liga de Ascenso: nosotros contra Pumas. Si usted mira, la Liga Nacional está parada y la Liga de Ascenso jugó ayer. Entonces hoy la expectación estuvo en este partido, que creo que los dos equipos nos regalaron un bonito encuentro.

¿Cuál es la fórmula para hacer que los aficionados vengan a los estadios y puedan disfrutar de fines de semana así?



La afición vive de los resultados. El aficionado, si usted no gana, empieza a criticar y con razón. Ahora el equipo les ha dado un buen torneo a los aficionados y eso los motiva. Aparte, usted sabe que de repente no recuerda porque era un niño, pero aquí hubo dos equipos de Liga Nacional: el Lempira de Guaruma, en el 72-71, y el Sula, que hizo grandes campañas. El Higueras fue campeón cuando no había Liga Nacional. La Lima tiene un historial de grandes jugadores, como ‘Coneja’ Cardona, que jugó en España, en el Atlético de Madrid. Así que La Lima es futbolera. La gente de La Lima disfruta del fútbol y esperamos que ese apoyo que nos han brindado no se termine. Don Luis, ¿usted está acostumbrado a jugar en Segunda División o visualiza al equipo en Primera?



Bueno, ya estuvimos dos años y realizamos buenos torneos. Nunca tuvimos déficit en Liga Nacional. El equipo cumplió con todos los requisitos y nunca le hemos quedado mal a un jugador. Tenemos todo como para ascender, pero eso hay que ganárselo en la cancha. ¿Qué es lo más complicado de todo esto?



El fútbol es complicado para todo el mundo, porque todos los equipos tienen problemas. Hay que saber manejar el grupo dentro y fuera de la cancha, porque si un grupo está dividido fuera del terreno de juego, no aspira a nada. Ahora nosotros tenemos un grupo que está bien, se puede decir que, en paz, porque el técnico es una persona a la que le gusta la paz. Estamos bien. He tenido equipos con personas problemáticas que no saben lo que quieren y no se dan cuenta de que viven del fútbol. El dirigente trata de estar al día con ellos y lo que les queda es entregarse en el terreno de juego. Eso está pasando ahorita. Tenemos un bonito grupo. ¿Usted ha perdido más de lo que ha ganado en esto del fútbol, en andar detrás de jugadores, del equipo y en todo lo demás?



¿Y quién va a ganar en esto? Nadie gana, esto solo es de poner, poner y poner. Tiene que gustarle mucho a alguien para que pueda subsistir, porque aquí nadie lo apoya. Usted sabe cómo está el país. Hasta los mismos equipos de Liga Nacional tienen problemas. ¿Cuenta con una directiva que lo apoya por diversas fuentes o usted se ha encargado solo?



No, yo cuento con mi familia. Es un grupo familiar con el que logramos tener este equipo hace 33 años y ahí seguimos. No nos da pesar. Aparte, es una publicidad para el negocio y una satisfacción personal mía. ¿Usted ya ha pensado en decir: “Hoy me hago a un lado”?



No, yo no podría hacerme a un lado. Tengo que estar siempre hasta que me muera, porque me gusta el fútbol. Es algo que vivo desde el año 67, cuando mi abuelo me empezó a llevar al estadio, y lo sigo viviendo. Gracias al Señor, me ha dado vida a pesar de tantas limitaciones de salud, pero aquí estoy tranquilo, esperando que el equipo pueda ascender un día. Don Luis, a Yoel "Buby" Castillo lo veo aquí haciendo lujos, corriendo y defendiendo, pero en Primera División no se le dio ¿qué opina?



Es una pregunta que habría que hacérsela directamente a él. Estuvo en Motagua, estuvo en Platense y no cuajó, pero no es un jugador viejo. Puede aspirar a buscar Liga Nacional. Todo pasa porque haga un buen torneo y normalmente cualquier equipo se puede fijar en él. Es un buen jugador. ¿Y aquel cipote al que le hicimos un reportaje, que tenía muchas condiciones, qué fin tuvo?



Ese está allá en Opoa, por Santa Rosa. Juega en Opoa, en Segunda División. Es que es un cipote y le cuesta madurar, pero esperamos algún día volverlo a tener aquí con nosotros. Aprovechando que últimamente ha habido un revuelo por el tema de los amaños de partidos, ¿qué opina usted de esa situación?



Eso es viejo, no es nuevo. En todos los equipos lo hemos vivido, pero ¿para qué meterle más leña al fuego? Mejor estar tranquilos, porque usted sabe cómo vivimos en este país. También es peligroso para el dirigente andar haciendo esas cosas. Usted sabe cómo estamos viviendo en un país violento y muchas personas mejor se guardan sus opiniones.