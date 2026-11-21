Génesis FC buscará aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria cuando reciba al Independiente este sábado, en un compromiso correspondiente a la jornada 27 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro marcará el regreso de la actividad futbolística después del parón por la fecha FIFA, en un momento determinante, pues solamente restan dos jornadas para cerrar la fase de clasificación. GÉNESIS FC: 1- Dayan Rodríguez; 16- Fernando Sabillón, 24- Cristopher Fonseca, 2- Allans Vargas; 33- Daniel Meléndez, 15- Edwin Maldonado, 10- Walter Martínez, 27- Josman Figueroa, 14- César Guillén; 11- Bryan Félix y 79- Ángel Palomo. INDEPENDIENTE: 12- Michael Perelló; 30- César Vásquez, 2- Anfronit Tatum, 3- Adrián Ramírez; 5- Carlos López; 16- Óscar Cabrera, 23- Isaí Martínez, 8- Fernando Escoto, 7- Noé Enamorado; 26- Eduard Luna y 27- Sebastián Espinoza.

El conjunto canino llega con la ilusión de meterse en los puestos de liguilla, ya que actualmente suma 15 puntos y todavía mantiene posibilidades matemáticas de conseguirlo. En sus dos presentaciones más recientes consiguió mantenerse sin derrotas: igualó 1-1 frente a Real España el 5 de noviembre y posteriormente derrotó 2-4 al Platense FC el 8 del mismo mes, resultado con el que también terminó una racha de siete encuentros sin ganar, en la que acumuló dos empates y cinco derrotas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, el panorama cambia cuando juega en casa, debido a que Génesis atraviesa una complicada sequía de cinco partidos consecutivos sin conseguir un triunfo ante su público. Durante ese periodo registró dos igualadas y tres caídas: perdió 1-2 contra Marathón, empató sin goles con Olancho FC, cayó 0-1 ante Olimpia, volvió a perder 1-2 frente a Estrella Roja y empató 1-1 con Real España.

Para encontrar la última victoria del equipo canino en condición de local hay que remontarse al 15 de agosto de 2026, cuando goleó 3-0 al Platense FC por la tercera jornada del campeonato. En aquella oportunidad, Denilson “Camavinga” Núñez, Bryan Félix y Elías Alderete fueron los encargados de marcar los tantos que le dieron los tres puntos.

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