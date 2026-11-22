​​​​​El entrenador del Real España, Juan Ignacio Martínez, no ocultó su frustración después de perder el clásico sampedrano ante Marathón.



El técnico español consideró que su equipo hizo méritos suficientes para conseguir un resultado positivo e incluso aseguró que, desde su perspectiva, los aurinegros fueron superiores durante el desarrollo del encuentro.



Sin embargo, lamentó la falta de contundencia en las oportunidades generadas y los detalles que terminaron marcando la diferencia.

Martínez también reconoció que el resultado dejó muy golpeado al camerino y a la afición, especialmente porque el equipo ahora quedó en puestos de repechaje.



El estratega pidió a sus futbolistas mantener la mentalidad competitiva para afrontar la última jornada ante Choloma y aseguró que, aunque ha perdido sus dos clásicos dirigidos, no es momento de mirar atrás, sino de trabajar para revertir el panorama.

Conferencia de prensa de Juan Ignacio Martínez

-¿Cuánto pesaron las oportunidades que Real España no pudo concretar durante el clásico?



Es algo que estuvimos comentando en el camerino. Lo dije antes del partido y se lo repetí a los jugadores: tienen que estar muy orgullosos porque han hecho un trabajo sensacional.



Pero el fútbol tiene estas cosas. Antes del 0-1 tuvimos nuestras opciones, no una, sino varias oportunidades para adelantarnos en un clásico. Después nos encontramos con el 0-2, un marcador que pesa, pero el equipo nunca se descompuso y siempre fue al frente.



Conseguimos el 1-2 antes del descanso, lo que nos permitió acercarnos para afrontar la segunda parte con posibilidades de empatar. Muchas veces el fútbol no tiene justicia. Hay que felicitar a Marathón por la victoria, pero no porque haya sido mejor. Creo que hemos sido superiores, incluso muy superiores. Por el desarrollo del partido y el manejo de las áreas, considero que nuestro equipo estuvo por encima. -En el segundo tiempo Real España tuvo más posesión y profundidad, pero también mostró desesperación. ¿Qué faltó para encontrar mejores opciones de gol?



Es cierto. Muchas veces al jugador le puede más el corazón. Lo hemos hablado: tenemos que estar más tranquilos, abrir el campo, buscar amplitud e intentar meter balones al área, pero hubo momentos en los que lo hicimos de manera desesperada.



Al final, incluso con los cambios, intenté amenazar constantemente al rival. Marathón estaba ganando y jugó su partido, especialmente porque también estaba en juego la clasificación.



El camerino estaba muy fastidiado, no se pueden imaginar cuánto. Entiendo lo que significa un clásico, aunque no soy hondureño ni sampedrano. En España también he vivido clásicos entre ciudades y sé lo que representan.



No voy a pedir perdón porque considero que sería una falta de respeto al club. Creo que el equipo hizo muchísimas cosas para ganar. Sin embargo, entiendo que la afición se haya marchado molesta porque nadie quiere perder un clásico. Espero que se sienta orgullosa del equipo y que pronto podamos darle una alegría. -Ha perdido los dos clásicos que ha dirigido. ¿Cómo piensa revertir esa situación de cara a las instancias finales?



Es una reflexión que hay que hacer con frialdad y reconocerla, pero ya no podemos mirar hacia atrás. Ahora nos toca visitar a Choloma en el último partido, esperar cómo queda la clasificación y, a partir de ahí, afrontar lo que venga con la actitud y la mentalidad necesarias. Si nos toca jugar el repechaje, iremos a muerte, como lo hemos hecho hoy. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Creo que se ha visto un Real España con presión alta, con intensidad y con la intención de ganar el partido. A pesar de comenzar perdiendo 0-1 y después encontrarnos con el 0-2, el equipo nunca le perdió la cara al encuentro.