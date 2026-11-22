Silvio Rudman vivió una noche especial al frente del Marathón, luego de conseguir una importante victoria (2-1) en el clásico sampedrano frente al Real España. El entrenador argentino se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores, quienes respondieron con intensidad, dinámica y buen volumen de juego para quedarse con tres puntos fundamentales en la lucha por asegurar la clasificación directa a las semifinales del torneo.

El estratega verdolaga destacó el orden táctico, la contundencia y el sacrificio de sus futbolistas, especialmente en un segundo tiempo en el que tuvieron que replegarse y soportar los ataques del conjunto aurinegro. Rudman también pidió mantener los pies sobre la tierra, disfrutar el triunfo sin caer en excesos de confianza y comenzar a preparar el último compromiso de las vueltas regulares frente al Génesis.

¿Qué valoración le deja el partido?



La verdad, estoy muy contento y feliz por el rendimiento del equipo. Hoy se ganó un partido importantísimo, un clásico, sabiendo que enfrentábamos a un rival que está bien dirigido y que tiene muy buen equipo.



Creo que nosotros fuimos un equipo compacto, ordenado y que siempre que tuvo la pelota buscó lastimar el arco rival. A eso le sumo el volumen de juego, la dinámica y la intensidad. Fue un buen partido, estoy orgulloso de mis muchachos y ahora toca disfrutar este triunfo tan importante con toda esta gente maravillosa de Marathón.

-¿Cuánto influyó el ambiente de clásico y lo que se estaban jugando ambos equipos para conseguir este resultado?



Como bien lo decís, los clásicos realmente no se juegan, se ganan. Hoy el equipo mostró un objetivo claro, que era ganar el partido.



Lo que siempre les inculcamos a los muchachos es jugar con volumen de juego, intensidad y dinámica, sabiendo que también hay momentos en los que tenés que sufrir. La verdad es que el equipo jugó bien, tuvo mucho volumen de juego y consiguió un triunfo importante. Ahora tenemos que pensar en lo que viene.

-Noche especial para usted: Boca campeón y primer derbi ganado, pero , ¿qué sucedió con el equipo en el segundo tiempo, cuando se enfocó más en defender y disminuyó su intensidad ofensiva?



La verdad, estoy muy feliz de que haya salido campeón Boca de la Sudamericana. Después, el partido importante era el nuestro, el de Marathón, y se ganó con autoridad.



Creo que el equipo, como bien lo decís, durante la mayor parte del tiempo tuvo mucho volumen de juego y muchas llegadas. Estoy realmente orgulloso de mi equipo por la intensidad y la dinámica que mostró.



Después, en los últimos minutos, sí terminamos defendiendo. Pero creo que en estos partidos también se vale sufrir. Se vale la entrega y el sacrificio que hicieron los muchachos. Se ganó un clásico que es muy importante y vuelvo a mencionar que quiero dedicárselo a esta gente maravillosa que siempre nos apoya.

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-En ese momento de saber sufrir, durante el primer tiempo el Real España tuvo varias aproximaciones peligrosas. ¿Cómo gestionó el equipo ese tramo del partido?



El primer tiempo realmente tuvo llegadas de los dos equipos. Nos enfrentamos a un equipo de España que tiene buenos jugadores, futbolistas rápidos y también dinámicos.



Pero creo que el equipo lo controló bien. En el primer tiempo tuvimos mucha contundencia y nos pusimos 2-0 arriba. Después, cuando estaba terminando esa primera parte, ellos se acercaron en el marcador.



En el segundo tiempo el equipo jugó de manera inteligente, con orden y sabiendo que tenía todo ese período para volver a atacar, recuperar la dinámica y la intensidad. Creo que estuvimos muy inteligentes dentro de la cancha.



Más allá de que sufrimos en los últimos cinco o diez minutos, también tuvimos una o dos oportunidades para convertir. Después el partido se convirtió en un ida y vuelta, pero hoy fuimos justos ganadores del clásico y ahora toca disfrutar.

-Marathón se encuentra en la segunda posición. ¿Cómo será la planificación para el próximo encuentro frente al Génesis?

Yo soy una persona que vive el día a día. Ahora vamos a disfrutar este triunfo y este clásico. Fue un partido muy importante, en el que el equipo tuvo un pico muy alto de volumen de juego, intensidad y dinámica.



Creo que hoy el equipo se vio muy bien reflejado dentro de la cancha. Vamos a disfrutarlo y después pensar en lo que viene. Todos los partidos son importantes para nosotros y, a partir de mañana, empezaremos a pensar en Génesis, que es la última fecha.

-El equipo dio un paso importante para conseguir el boleto directo a las semifinales y además ganó el clásico. ¿Cómo evitar que los jugadores caigan en la confianza?



Nosotros sabíamos que teníamos que jugar cuatro finales. Eso fue lo que hablé con los muchachos: primero el partido contra Platense, después Choloma, hoy el clásico y finalmente el encuentro contra Génesis.



Realmente, este es un equipo que trabaja, que tiene sacrificio y esfuerzo. Tenemos jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Lo que yo recalco es la humildad del grupo.



La unión es fundamental para poder seguir creciendo, pero sabemos que todavía no hemos ganado nada. Sí se ganó un clásico y hay que disfrutarlo, pero también tenemos que pensar en lo que viene, siempre con los pies sobre la tierra.