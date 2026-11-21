Marathón derrotó a Real España y escaló a la segunda posición del torneo Apertura, donde llegó a 31 unidades. La Máquina es tercero con 29 puntos, pero hoy perdió la oportunidad de sellar el boleto a semifinales.

Motagua es cuarto con 28 puntos, y este domingo tendrá que ganarle a Olimpia para alcanzar la tercera plaza y esperar una combinación de resultados si quiere lograr el boleto a semifinales.

Estrella Roja, con su enorme triunfo se metió a la quinta posición y tiene pie y medio en la liguilla del torneo Apertura. Lobos, por su parte, aún ocupa la sexta plaza del certamen, pero se complicó por lograr la clasificación.