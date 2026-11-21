Marathón derrotó a Real España y escaló a la segunda posición del torneo Apertura, donde llegó a 31 unidades. La Máquina es tercero con 29 puntos, pero hoy perdió la oportunidad de sellar el boleto a semifinales.
Motagua es cuarto con 28 puntos, y este domingo tendrá que ganarle a Olimpia para alcanzar la tercera plaza y esperar una combinación de resultados si quiere lograr el boleto a semifinales.
Estrella Roja, con su enorme triunfo se metió a la quinta posición y tiene pie y medio en la liguilla del torneo Apertura. Lobos, por su parte, aún ocupa la sexta plaza del certamen, pero se complicó por lograr la clasificación.
Génesis FC sacó un enorme triunfo y aún aspira por meterse a liguilla, pero no depende de si mismo. En la última jornada se mide al Marathón, donde está obligado a ganar si quiere avanzar.
Olancho FC se juega una de sus últimas cartas cuando enfrente al Juticalpa. Son octavos, pero una victoria lo metería a la sexta posición de la clasificación. Independiente, Choloma, Platense y Juticalpa ya están eliminados del torneo.
DATO: los primeros seis del torneo tras 16 jornadas completas, clasifican a la liguilla. Los primeros dos avanzan directo a semifinales, mientras que el tercero al sexto juegan repechaje para conocer a los últimos dos semifinalistas.