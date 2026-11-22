Motagua se quedó con el clásico capitalino al imponerse 2-0 sobre Olimpia este domingo 22 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras. Las Águilas hicieron valer su condición de locales y consiguieron un triunfo importante frente a su máximo rival. El encuentro tuvo que trasladarse al estadio Carlos Miranda de Comayagua, debido a que el estadio Nacional de Tegucigalpa fue alquilado para la realización de un evento religioso durante el fin de semana. Desde el arranque, los azules mostraron sus intenciones de hacer daño y apenas a los 30 segundos Jonathan Moya penetró el área, pero su remate fue desviado por Edrick Menjívar. Cinco minutos después, Jefryn Macías también probó de cara al arco.

La insistencia motagüense encontró recompensa al minuto 7, cuando Clever Portillo sacó un potente disparo de derecha que superó a Menjívar para establecer el 1-0. La anotación le permitió al equipo de Javier López jugar con mayor confianza, mientras los dirigidos por Eduardo Espinel intentaban reaccionar. Macías estuvo cerca de ampliar la diferencia con otro disparo de media distancia, pero la pelota no terminó en las redes.

Al minuto 27 llegó otra acción que encendió la polémica, cuando Denis Meléndez mandó el balón al fondo de la portería y los jugadores azules celebraron el segundo tanto. Sin embargo, el árbitro Nelson Salgado señaló una supuesta falta en ataque del mediocampista sobre Clinton Bennett y decidió invalidar la anotación. Pese a los intentos de ambos clubes en la recta final de la primera parte, el marcador no sufrió modificaciones y Motagua se marchó al descanso con la ventaja mínima.

Después del entretiempo, el desarrollo del clásico mantuvo una dinámica similar. Al minuto 50, Moya tuvo una buena oportunidad para aumentar la diferencia tras aprovechar un error de la zaga olimpista, pero su remate terminó directamente en las manos de Menjívar. Más adelante, Jesús Batíz intentó sorprender con un disparo de larga distancia que se marchó por encima del travesaño, mientras Michaell Chirinos también buscó inquietar a Luis Ortiz con un remate. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Olimpia quedó expuesto defensivamente al minuto 70 y Motagua encontró espacios para atacar con cuatro futbolistas, pero los azules no estuvieron acertados en la definición y dejaron escapar una oportunidad inmejorable. Las Águilas continuaron buscando tranquilidad en el resultado y finalmente encontraron el segundo gol mediante una pelota parada: Alejandro Reyes ejecutó un tiro de esquina y Luis Vega apareció en el área para conectar de cabeza y colocar el 2-0.