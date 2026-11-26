El secretario de la Liga Nacional, Roque Pascua, abordó varios temas de interés para el fútbol hondureño, entre ellos el futuro del Torneo de Reservas, donde se refirió a la nueva copa revelada en el torneo juvenil. Además, se refirió a la situación del colombiano Andrés Salazar y explicó por qué la Liga Nacional decidió trasladar el caso al Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Honduras para obtener una resolución sobre su inscripción, ante las dudas reglamentarias y las posibles consecuencias legales que podría generar esta situación.

DECLARACIONES DE ROQUE PASCUA

- Cuando uno ve que en la Selección se está apuntando más al extranjero para conseguir jugadores y se te muestran cifras que dicen lo contrario, ¿qué piensas al respecto? Yo les decía en mi intervención que, como liga, nos hemos medido institucionalmente. Somos una liga institucionalmente sólida, económicamente hablando sólida, con las bases legales sólidas ya para poder empezar a ramificar hacia las distintas áreas que tenemos para poder desarrollar. Pues una de ellas es el torneo de reserva y el torneo de reserva también lo venimos midiendo. Cuando miramos las cifras, nos damos cuenta de que, si bien es cierto que hay mucho que mejorar, porque estamos claros en eso, las cifras van encaminadas a un crecimiento y eso, en principio, es una alegría para nosotros. Es por eso que queríamos hacer este evento y poder comunicarles, entre otras cosas, ese tema. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hay más responsabilidad de parte de los equipos de poder hacer debutar a jóvenes, hay más oportunidades, se está abriendo la oportunidad para que estos jóvenes tengan la obligatoriedad de poder ascender a Primera División y entonces lo que se quiere es darle la responsabilidad a los equipos de saber que tiene que haber un círculo, una manera en donde el recambio generacional tiene que estar ahí.

- Por ejemplo, del jugador del Real Club Deportivo España, Arana, porque obviamente abre una puerta y abre una motivación a los jugadores jóvenes de decir que claro que hay, si nos esforzamos



Nosotros nos enfocamos en la Liga Nacional. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que, como liga, haya un torneo de reserva fuerte. ¿Para qué? Para que puedan ser vistos por los primeros equipos.

Cuando los miren los primeros equipos, vamos a tener recambio generacional y cuando haya ese recambio generacional, lo más seguro, los mejores o la decisión de parte de la Federación y los encargados, los van a convocar a selecciones nacionales y en ese momento va a haber oportunidad de venta. ¿A dónde llega esa venta? A los equipos que puedan volver a invertir. Y, por último, la cereza del pastel del día de hoy es poder tener como motivación una copa con identificación. Esa es la Copa de Reserva, tiene una intención, tiene un sentido, ¿verdad? Está, para mí, muy linda. Los equipos deberían sentir que no es una copa que uno va a una tienda y la compra, ¿verdad?, y que puede comprarla cualquier persona, sino que ya está hecha a la medida y, pues, obviamente, con un significado. Esa es la importancia que la junta directiva, liderada por el presidente Jorge Herrera y todos los miembros de la junta directiva, queremos obviamente impulsar en cuanto al torneo de reserva. - ¿Cuándo la Liga puede volver a impulsar que los juegos de reserva sean antes de los partidos de Primera División?



Fíjate que estamos haciendo todo lo concerniente, pero tenemos una dificultad y es los dueños de los estadios. Los dueños de los estadios tratan en cierta temporada de cuidar el césped, está generándose condiciones complicadas en cuanto a ese diseño. ¿Qué es lo que estamos visualizando nosotros como liga? Como todo en la vida, pagar, ¿verdad? Poder tener los recursos y ya no decirle: «Préstennos el estadio, por favor, de preliminar», sino que: «¿Cuánto vale el estadio para el preliminar?», y que ese ingreso también entre a los dueños de los estadios. ¿Para qué? Para poder dar el mantenimiento, para poder tener toda la logística. Estamos empujando hacia ahí y ahorita ya nos hemos puesto como reto todos los equipos, los directivos, que el torneo de reserva no se atrase más. Ustedes saben, los que siguen, que empieza cuatro, tres jornadas, cuatro jornadas después y después vamos acelerados. Hemos tomado la determinación, los equipos han hecho el compromiso de que vamos a iniciar junto con el de Primera División para eso, para poder forzar el poder tener esa primicia, digamos, de poder ser antesala del primer juego. Y bueno, tener los fondos. Esperaremos tener el patrocinador para tener los fondos y ya no venir y generar: «Ayúdeme, por favor», ¿verdad?, sino decir: «¿Cuánto vale? Yo le pago y usted, pues, tiene cómo mejorar su cancha o cómo cuidar su cancha». Así va ese esfuerzo.





DECLARACIONES DE ROQUE PASCUA

- El jueves pasado tuvieron una reunión de junta directiva y se tomó una determinación sobre este tema de Andrés Salazar, portero colombiano ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es la postura de la Liga Nacional?



El jueves pasado tuvimos una sesión de junta directiva y en esa sesión de junta directiva se determinó poder enviar una comunicación a la Federación de Fútbol de Honduras por lo siguiente, y se los explico muy claro. El responsable de la inscripción ante FIFA del jugador lo inscribió, lo subió a la plataforma de FIFA Connect y se inscribió, y se envió a la Liga Nacional un certificado de transferencia internacional. En la Liga Nacional tiene un artículo que, aunque haya dudas, está el artículo. Hay dudas para algunos, para nosotros no, ¿verdad? Para mí no, en donde prohíbe la inscripción de un jugador después de haber jugado la primera vuelta. La primera vuelta solicitamos la comunicación, la interpretación a la Comisión de Asuntos Legales de la Federación y la nota que nos envió es: hay 16 jornadas, la primera vuelta termina a la 8. Listo. Pero después nos genera unas condiciones en donde nos dice que decida la Liga Nacional. Cuando volvemos a tomar el tema, miramos lo siguiente: si la Liga Nacional no aplica el artículo 4, cualquier equipo puede denunciar a la Liga Nacional de mala inscripción. ¿Por qué? Porque el artículo 4 del Reglamento de Inscripción de Contrato está ahí, está vigente y lo puede denunciar. ¿Qué pasa si yo le doy mayor valor y no lo inscribo? Que el jugador, para mí una ligereza de parte del encargado de la Federación, al registrarlo, el jugador puede decir: «Pero yo ya estoy registrado en FIFA y mi obligación es jugar». Si es viceversa, si yo le doy valor al tema de FIFA, incumple el de acá. Entonces voy a tener a cualquier equipo diciéndome: «Incumpliste las bases del campeonato o los reglamentos. Lo siento mucho, pero te voy a denunciar». Entonces, ante esos encontronazos de escenario, lo que hicimos el jueves pasado es enviarlo a la Federación y decirle: «¿Usted es el Comité Ejecutivo como máximo rector del fútbol nacional? Díganos, ¿se inscribe o no se inscribe? ¿Por qué?». Porque de esa manera también cortamos cualquier situación legal posterior que pueda haber. El máximo órgano determina: ¿se inscribe? Lo inscribimos. El que quiera venir a denunciar a la Liga Nacional dice: «El máximo rector fue el que dio la decisión». Si acaso nos dice que no, pues bueno, si viene el jugador y dice: «Pero yo estaba en FIFA», pues el máximo rector del fútbol nacional decidió que no, ¿verdad? Y ahí está cubierta cualquier tipo de contingencia que pueda haber. Lo mandamos, el día de ayer recibimos una comunicación de parte de la Federación y la vamos a conocer en Junta Ejecutiva de Liga Nacional y, bueno, estoy seguro de que esto debería pasar de la próxima semana, ¿verdad?, en donde ya pudiera estar resuelto el tema.