El Torneo de Reservas de la Liga Nacional entra en su recta final con una última jornada que promete emociones. Después de disputarse la fecha 15, la clasificación comienza a tomar forma, aunque todavía quedan posiciones importantes por definir, especialmente en la pelea por el último boleto a la siguiente fase. Platense se mantiene como líder del campeonato con 34 puntos, seguido muy de cerca por Motagua, que acumula 33 unidades. Real España completa el podio con 32 puntos, por lo que los tres equipos todavía tienen posibilidades de cerrar la fase regular en la primera posición. Los dos primeros lugares tienen un premio especial: avanzar directamente a la siguiente instancia del campeonato, evitando disputar el repechaje. Por eso, la última jornada será determinante para Platense y Motagua, que protagonizan una intensa batalla por quedarse con uno de esos dos puestos.

En la cuarta posición aparece UPNFM con 29 puntos, mientras Olimpia ocupa el quinto lugar con 28 unidades. Ambos clubes tienen asegurada su presencia entre los seis primeros al llegar a la última jornada, aunque todavía pueden mejorar sus posiciones en la tabla. La mayor incertidumbre está en el sexto puesto. Choloma y Olancho FC llegan igualados con 20 puntos, pero los cholomeños ocupan actualmente la posición que permite avanzar a la siguiente ronda. Los Potros, por su parte, necesitan cerrar de buena manera y esperar un resultado que les permita meterse entre los seis mejores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Choloma viene de sufrir una dura derrota por 6-3 frente a Platense, mientras Olancho FC consiguió una importante victoria de 3-0 ante Juticalpa. Estos resultados dejaron a ambos equipos con las mismas 20 unidades y trasladaron toda la emoción a la jornada de cierre.De acuerdo con el formato de competencia, los equipos que terminen en el primer y segundo lugar avanzarán directamente, mientras que los ubicados entre la tercera y sexta posición tendrán que disputar el repechaje para continuar en la lucha por el título. Mimos formato que en la Primera División.