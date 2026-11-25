​​​​​​Hay despedidas que duelen más de lo que uno imagina, especialmente cuando el lugar al que se dice adiós se convirtió en parte de la vida. Carlos ‘Mango’ Sánchez abrió su corazón para recordar uno de los momentos más difíciles de su carrera: su inesperada salida de Olimpia, el equipo donde soñaba jugar sus últimos años y retirarse. Fueron cuatro años de alegrías, títulos y experiencias que terminaron con una noticia que nunca vio venir. La tristeza fue tan grande que terminó llorando junto a su esposa, porque Olimpia no solo era su equipo, también se había convertido en el hogar de su familia. Pero detrás del futbolista que conquistó títulos, levantó trofeos y marcó un gol inolvidable ante Motagua, existe una historia de sacrificios que comenzó mucho antes de alcanzar la gloria. ´Mango´ recuerda aquellos días en los que tuvo que dormir sobre unos cartones en la caseta de una maquila para no perder una oportunidad de llegar a la Selección Sub-17. Hoy, desde Victoria, afronta un nuevo desafío con la ilusión de volver a hacer historia, mientras recuerda con especial cariño a Pedro Troglio, a quien considera el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. Una conversación de nostalgia, lágrimas, gratitud y superación, en la que deja claro que los sueños no terminan con una despedida.

- ENTREVISTA CON CARLOS SÁNCHEZ -

- ¿Un futbolista puede tener ego? Especialmente en tu caso, después de ganar una Copa Centroamericana, ser protagonista de aquel gol ante Motagua y conseguir un tetracampeonato con Olimpia. ¿Cómo hacer para no perder el piso, especialmente ahora que compartes con muchos jóvenes en Victoria?



No, la verdad que, en lo personal, me considero un jugador siempre humilde y tranquilo. Todos venimos de abajo, a todos nos ha costado llegar hasta donde estamos. Creo que esa es la base del éxito: no perder ni olvidarse de dónde viene uno, de sus inicios y de que el camino no ha sido fácil. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Haber logrado tantas cosas importantes ha sido gracias a Dios y a la disciplina. El fútbol es de mucha disciplina, cuidado, trabajo y perseverancia. En mi caso, eso nunca ha faltado en mi vida personal. La disciplina, el trabajo y la entrega siempre han sido lo más importante. Ahora que estoy con muchos jóvenes, trato de ayudarles, hablarles lo más que puedo y convencerlos de que tienen mucho talento y condiciones para explotarlo. Intento apoyarlos, incentivarlos, motivarlos y decirles que trabajen fuerte. El profesor Chato ha armado un bonito equipo, con jugadores de experiencia y jóvenes. Nosotros, los que tenemos más recorrido, debemos aportar toda nuestra experiencia de manera positiva. No se trata de decir: “Soy Mango y aquí se va a hacer lo que yo diga”. No. Se trata de trabajar y ser el ejemplo. Si toca hacer trabajo físico, soy el primero que va adelante. El joven tiene que mirar cómo uno se esfuerza y decir: “Quiero ser como él”. No tengo miedo a los retos. Siempre me han gustado y estar aquí en Victoria es uno de ellos. Al principio no fue fácil porque venía de Olimpia, donde había muchas comodidades y todo era diferente. Lo que más me afectó fueron los lugares de entrenamiento. Estaba acostumbrado a entrenar en el CAR, que tiene algunas de las mejores canchas del país. Además, venía de un equipo acostumbrado a pelear cosas importantes. - Has vestido las cuatro camisetas de los equipos grandes del fútbol hondureño: Marathón, Real España, Motagua y Olimpia. ¿Qué representa para vos haber tenido la oportunidad?​​​​​​



Es un privilegio. Para mí es una gran bendición de Dios haber tenido la oportunidad de jugar en los cuatro equipos más grandes del país. Estoy contento y agradecido con Dios porque pude ser parte de esas grandes instituciones.



También he formado parte de otros equipos donde me han tratado muy bien. Mis inicios fueron en Platense, donde se me dio la oportunidad de jugar en Liga Nacional. Después estuve en Honduras Progreso, donde quedamos campeones. En Vida también tuve un paso muy bonito. Posteriormente llegué a Olimpia, que es donde más he obtenido y cosechado cosas importantes, donde he ganado títulos muy significativos.

- Recuerdo que te escribía cuando recién se dio tu salida de Olimpia. Tal vez no lo esperabas y no fue fácil. ¿Qué fue lo más duro de ese momento?



La verdad que, en lo personal, te voy a ser sincero: nunca lo esperaba. Venía de hacer un gran año con el equipo. Creo que había sido uno de los mejores años que había tenido, con un rendimiento muy bueno. Yo sentía que estaba haciendo bien las cosas. Pero el fútbol tiene estas situaciones. Nadie es eterno en los clubes y Olimpia es un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Te voy a decir algo personal: yo esperaba jugar mis últimos años en Olimpia y retirarme ahí. Al principio me sentí triste porque, como te decía, quería retirarme en Olimpia. Si me tocaba jugar un año más, quería jugarlo; si eran dos años más, también. Sentía que podía seguir jugando al más alto nivel con el equipo. - Cuando te comunicaron que ya no continuarías, ¿sentiste un escalofrío? ¿Cómo fue llegar a casa y contarles a tus hijos y a tu esposa?



Claro, es difícil porque estuve cuatro años en el equipo. Ya era un estilo de vida para mí y para mi familia. Estábamos felices y cómodos. Fue una noticia que nunca vi venir, nunca la esperé. Incluso estábamos en Tegucigalpa porque mi hijo estaba en el kínder. Habíamos estado en el entrenamiento de él por la tarde cuando me enviaron un mensaje dándome las gracias y comunicándome que ya no iba a continuar en el equipo.



Fue un bajón muy difícil. Te voy a ser sincero: no me da pena decirlo, me sentí triste, me sentí muy mal. Hasta lloré con mi esposa; los dos lloramos porque, como te digo, Olimpia ya se había convertido en un estilo de vida para nosotros. Estábamos acostumbrados a estar ahí.

Cuando recuerdo ese momento, es algo muy triste porque, dentro de mis sueños y mis metas, estaba retirarme en Olimpia y ganar muchísimas cosas más con el club.



- ¿Crees que aquella semifinal contra la Liga Deportiva Alajuelense, en la que perdieron por penales, también te marcó de cara al futuro?



No creo que haya sido tanto por eso. Al final, ese fue un golpe muy difícil en lo personal. Hubo muchísimos días y noches en los que estaba dormido y me levantaba porque se me venía a la mente el fallo que tuve en el penal. Había días en los que no podía dormir. Pasé muchos días duros. Todavía me acuerdo y me levanto pensando: “¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo fallé?”. Fue en un momento tan importante para el club, porque Olimpia es un equipo al que le tenía y le tengo mucho cariño. Siempre lo voy a llevar en mi corazón. Yo desde pequeño siempre fui olimpista. Siempre fui de Olimpia y los equipos a los que más cariño y amor les he tenido son Honduras Progreso y Olimpia. Pero Olimpia se volvió parte de mí. Haber fallado un penal tan importante en una copa que tanto queríamos fue muy difícil. Ese torneo fue muy complicado para mí. A veces iba a entrenar sin dormir porque no podía descansar por los pensamientos de aquel fallo. Al final, solamente Dios da la fortaleza en esos momentos. Le pedí que me diera fuerzas y me iluminara para seguir adelante, porque son días muy duros.

- ¿Cuál es el episodio más duro que has vivido en tu vida dentro del fútbol?



El episodio más difícil para mí fue el fallo del penal en aquella semifinal. Eso fue lo que más me ha dolido en el fútbol. Siempre he tratado de hacer las cosas bien. Yo he tirado penales durante mi carrera y he anotado muchos, incluso en Liga Nacional. Tengo mi cuenta y he tirado aproximadamente entre 20 y 21 penales, de los cuales había anotado unos 18 o 19. Sentía que podía anotar ese día, pero al final me tocó fallar. Ese ha sido uno de los momentos más duros, si no el más duro de toda mi carrera futbolística. - ¿Y cuál es el momento más bonito que recuerdas de tu carrera, ese que te llena de alegría?



El gol a Motagua. - ¿Cuántas veces has visto ese gol?



Miles de veces. Te puedo asegurar que cada vez que veo ese video se me eriza la piel. Es una satisfacción y una alegría que siento cada vez que lo recuerdo. Ese ha sido el momento más importante que he vivido en mi carrera y el gol más importante que he anotado. He marcado goles bonitos, he anotado goles olímpicos y de tiro libre, pero ese gol ante Motagua, por lo que significaba y por lo que nos estábamos jugando, ha sido el más importante.



- Se recuerda una historia de tus inicios, cuando te tocó dormir sobre unos cartones en una maquila para poder hacer una prueba con Honduras. ¿Aún te conmueve?



En mis inicios, como te digo, a todos nos toca remar. No es fácil la vida del futbolista, especialmente cuando venimos de familias humildes y no tenemos todas las facilidades y comodidades que otras personas sí tienen. Me siento agradecido por la familia que Dios me regaló. Ese episodio fue cierto, nunca fue algo que me inventé. Fue algo que me pasó en mi vida.



Yo estaba joven y había ido a un centro piloto para hacer una prueba con una selección Sub-17. En ese momento jugaba en Liga Mayor y me tocaba venir a entrenar a San Pedro Sula. Un día salimos tarde de entrenar y, cuando llegué a El Progreso, ya no encontré buses porque yo viajaba en bus. Recuerdo que un tío mío trabajaba como guardia en una maquila de El Progreso.



En ese momento lo único que se me ocurrió fue ir hasta ahí en taxi, con lo poco que tenía, para buscar a mi tío. Cuando llegué, él no estaba, pero sus compañeros sí lo conocían. Les expliqué que no tenía cómo irme para mi pueblo y ellos me dijeron: “Mirá, aquí te puedes quedar. Ahí hay unos cartones dentro de la caseta y puedes descansar. En la mañana te vas”.