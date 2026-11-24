La Liga de Ascenso de Honduras ya definió la programación de los partidos de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2026-2027. Los cuatro equipos que continúan en competencia disputarán sus respectivos encuentros este domingo 29 de noviembre, con el objetivo de tomar ventaja en la lucha por un boleto a la gran final. Mediante una circular oficial, emitida este martes 24 de noviembre, el organismo oficializó los horarios y escenarios de los dos compromisos. Ambos partidos se jugarán a las 3:00 de la tarde, según lo establecido.

Uno de los enfrentamientos tendrá como protagonistas al CD FAS y al CD Victoria. El conjunto de San Lorenzo será local en esta primera batalla y recibirá a su rival en el estadio Ángel A. Martínez, donde buscará conseguir un resultado favorable de cara al partido de vuelta. La otra llave enfrentará al CD Parrillas One contra el CD Hondupino. El compromiso se disputará en el estadio Luis Girón de La Lima, Cortés, escenario donde ambos clubes comenzarán a definir cuál de los dos merece un lugar en la final del campeonato. La liga también confirmó los nombramientos de los comisarios que estarán a cargo de supervisar los encuentros. Para el duelo entre CD FAS y CD Victoria, Jorge Andino fue designado como comisario administrativo, mientras que Marcos Alcerro estará al frente de la seguridad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, en el enfrentamiento entre CD Parrillas ONE y CD Hondupino, Roger Guardado fungirá como comisario administrativo y Carlos Murillo será el responsable de la seguridad. De esta manera, todo queda preparado para que las cuatro instituciones afronten los primeros 90 minutos de las semifinales del Apertura 2026-2027. Los resultados de esta jornada serán importantes para encarar los partidos de vuelta, en los que se conocerán los dos finalistas de la Liga de Ascenso.

-- FECHAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES --