¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE HONDURAS VS COLOMBIA!
MIN 60: Doble cambio en Honduras. Salen: Jeremy Rodríguez y Cristopher Connor. Entraron: Milton Moya y Heiner Reyes.
Min 53: ¡Roja! Diego Matute deja a Honduras con uno menos ante Colombia tras una patada al pecho al colombiano. El DT de la 'H' pidió la revisión en el FVS y el árbitro no cambió la opinión. Honduras se queda sin tarjetas.
Min 51: ¡TENEMOS PORTERO! David Paz vuelve a hacer protagonista y en dos ocasiones tapa dos disparos de los colombianos.
Min 50: PRIMERA AMARILLA PARA HONDURAS. Denzel Arzú se barre muy fuerte y el árbitro no dudó en sacarle amarilla al capitán de la 'H'.
MIN 47: ¡Salió volando el disparo de Arana! Gran contragolpe iniciado por Diego Matute cuando quedaban 3 para 2 cedió a Arana, quien engachó de primera y disparo, pero muy muy lejos del arco.
Min 46: ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!
Min 45: CAMBIOS EN HONDURAS: Sale; Welson Jímenez y Entra: Yeiron Jasid Arzú.
Min 45+1: FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Honduras sigue empatando a Colombia
Min 45: Un minuto al añadido.
Min 40: Honduras pide el FVS para revisar una posible roja. Pero el árbitro determina que solo se queda en amarilla.
Min 38: ¡AMARILLA PARA COLOMBIA! Anderson Murillo le soltó un codazo a Mike Arana y se gana la primer amarilla del partido.
Min 33: Primer tiro de Honduras al arco. Gran centro desde la derecha por Kevin Pérez y Jeremy Rodríguez ganó la posición, pero su cabezazo fue muy fácil para Samuel Martínez.
Min 30: "Que bien juega Honduras", dicen los narradores colombianos tras ver como la 'H' les conduce la pelota a los suyos.
MIN 26: Honduras le ha bajado las revoluciones a Colombia con el manejo de la pelota y sin desesperarse.
Min 17: ¡TENEMOS PORTERO! Tras varios rebotes en el área, Jhan Moreno se lanzó en una especie de chilena, pero David Paz tapó a quemarropa y evitó el gol colombiano. Tremenda tapada.
Min 15: ¡CERCA HONDURAS! ¡CERCA ARANA! Honduras estuvo más de un minuto moviendo el balón hasta que llegó a Mike Arana, que encaró a Anderson Murillo y sorpresivamente le pegó de zurda y la pelota rozó el palo izquierdo del arquero colombiano.
Min 14: La afición de Colombia se hace presente en el estadio. Más de 100 aficionados colombianos están cantando: "Se ve, se siente, Colombia está presente"
Min 10: ¡SE SALVÓ HONDURAS! Adrián Mosquera recibió desde la derecha, enganchó con su zurda y le pegó colocado al segundo palo, pero el arquero hondureño David Paz desvió correctamente la pelota para evitar el primero de los colombianos
Min 7: Primer ataque de Honduras, pero que terminó en un gran quite de Vallecilla a Mike Arana, quien estaba preparándose para soltar el disparto desde fuera del área.
Min 5: Colombia está tomando el control del partido, pero Honduras se encuentra bien parado defensivamente y a los sudamericanos les está costando llegar a líne final.
Min 1: Comenzó el partido en el Campo 8 (Pitch 8) del complejo Aspire Zone, en Doha (Rayán), Qatar
PREVIA |
La Selección Sub-17 de Honduras afronta este martes un compromiso determinante en el Mundial de Qatar 2026. La Bicolor se enfrenta a Colombia por la segunda jornada de la fase de grupos, en un partido donde necesita conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE HONDURAS Y COLOMBIA
Honduras: 1 - David Paz, 3 - Alfredo Rodríguez, 5 - Denzel Arzú, 4 - Kevin Gyamfi, 2 - Kevin Pérez, 15 - Cristopher Connor, 7 - Diego Matute, 8 - Darwin Cruz, 11 - Welson Jímenez (45' Yeiron Jasid Arzú), 9 - Jeremy Rodríguez y 10 - Mike Arana.
Colombia: 12 - Samuel Martínez, 3 - Santiago Vallecilla, 20 - Juan Fori, 2 - Jhan Moreno, 13 - Anderson Murillo, 5 - Simón Rojas, 16 - Miguel Agámez, 8 - Juan Palacio, 11 - Edwin Echeverría, 19 - José Escorcia y 9 - Adrián Mosquera.
Hora y dónde ver el partido
El encuentro entre Honduras y Colombia, correspondiente a la segunda jornada del Mundial Sub-17 de Qatar, está programado para este martes 24 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana, horario hondureño.
En Colombia, el compromiso podrá seguirse a través de Gol Caracol HD2, Ditu y Fútbol RCN HD2, además de la aplicación de Canal RCN.
Los aficionados también podrán consultar las opciones de seguimiento mediante la página web de la FIFA y la cobertura de Diario Diez.