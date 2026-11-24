¡BIENVENIDOS AL MIN A MIN DE HONDURAS VS COLOMBIA!



MIN 60: Doble cambio en Honduras. Salen: Jeremy Rodríguez y Cristopher Connor. Entraron: Milton Moya y Heiner Reyes.​



Min 53: ¡Roja! Diego Matute deja a Honduras con uno menos ante Colombia tras una patada al pecho al colombiano. El DT de la 'H' pidió la revisión en el FVS y el árbitro no cambió la opinión. Honduras se queda sin tarjetas.



Min 51: ¡TENEMOS PORTERO! David Paz vuelve a hacer protagonista y en dos ocasiones tapa dos disparos de los colombianos.



Min 50: PRIMERA AMARILLA PARA HONDURAS. Denzel Arzú se barre muy fuerte y el árbitro no dudó en sacarle amarilla al capitán de la 'H'.



MIN 47: ¡Salió volando el disparo de Arana! Gran contragolpe iniciado por Diego Matute cuando quedaban 3 para 2 cedió a Arana, quien engachó de primera y disparo, pero muy muy lejos del arco.



Min 46: ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!



Min 45: CAMBIOS EN HONDURAS: Sale; Welson Jímenez y Entra: Yeiron Jasid Arzú.



​​​Min 45+1: FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Honduras sigue empatando a Colombia



Min 45: Un minuto al añadido.



Min 40: Honduras pide el FVS para revisar una posible roja. Pero el árbitro determina que solo se queda en amarilla.



Min 38: ¡AMARILLA PARA COLOMBIA! Anderson Murillo le soltó un codazo a Mike Arana y se gana la primer amarilla del partido.



Min 33: Primer tiro de Honduras al arco. Gran centro desde la derecha por Kevin Pérez y Jeremy Rodríguez ganó la posición, pero su cabezazo fue muy fácil para Samuel Martínez.



Min 30: "Que bien juega Honduras", dicen los narradores colombianos tras ver como la 'H' les conduce la pelota a los suyos.



MIN 26: Honduras le ha bajado las revoluciones a Colombia con el manejo de la pelota y sin desesperarse.​​​​​​​​​​​​



Min 17: ¡TENEMOS PORTERO! Tras varios rebotes en el área, Jhan Moreno se lanzó en una especie de chilena, pero David Paz tapó a quemarropa y evitó el gol colombiano. Tremenda tapada.



Min 15: ¡CERCA HONDURAS! ¡CERCA ARANA! Honduras estuvo más de un minuto moviendo el balón hasta que llegó a Mike Arana, que encaró a Anderson Murillo y sorpresivamente le pegó de zurda y la pelota rozó el palo izquierdo del arquero colombiano.



Min 14: La afición de Colombia se hace presente en el estadio. Más de 100 aficionados colombianos están cantando: "Se ve, se siente, Colombia está presente"



Min 10: ¡SE SALVÓ HONDURAS! Adrián Mosquera recibió desde la derecha, enganchó con su zurda y le pegó colocado al segundo palo, pero el arquero hondureño David Paz desvió correctamente la pelota para evitar el primero de los colombianos



Min 7: Primer ataque de Honduras, pero que terminó en un gran quite de Vallecilla a Mike Arana, quien estaba preparándose para soltar el disparto desde fuera del área.



Min 5: Colombia está tomando el control del partido, pero Honduras se encuentra bien parado defensivamente y a los sudamericanos les está costando llegar a líne final.



Min 1: Comenzó el partido en el Campo 8 (Pitch 8) del complejo Aspire Zone, en Doha (Rayán), Qatar



PREVIA |



​​​​La Selección Sub-17 de Honduras afronta este martes un compromiso determinante en el Mundial de Qatar 2026. La Bicolor se enfrenta a Colombia por la segunda jornada de la fase de grupos, en un partido donde necesita conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.