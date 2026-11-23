La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) rompió el silencio sobre la situación del futbolista Christopher Batiz, integrante de la Selección Nacional Sub-17 que participa en el Mundial de Qatar 2026, luego de la polémica generada por las reclamaciones de su padre tras el partido frente a Serbia. Mediante un comunicado oficial, la Federación explicó que el conflicto tuvo su origen en la inconformidad de Hilde Orlando Batiz, padre del jugador, por la decisión del cuerpo técnico de no darle participación a su hijo en ese encuentro. Según la FFH, las comunicaciones posteriores incluyeron señalamientos de presuntos favoritismos y cuestionamientos a la imparcialidad de las decisiones deportivas.

Ante esta situación, la FFH confirmó que realizó las gestiones correspondientes ante la FIFA para facilitar el boleto aéreo de retorno de Christopher Batiz a Estados Unidos, a solicitud de su padre. De esta manera, el futbolista deja de formar parte de la delegación hondureña que disputa la Copa del Mundo. La FFH también fue contundente al defender el trabajo del seleccionador nacional y su cuerpo técnico, Merling Paz, señalando que las convocatorias, alineaciones y participaciones de los jugadores responden exclusivamente a criterios deportivos. Además, rechazó cualquier señalamiento que ponga en duda la honestidad, profesionalismo e imparcialidad de quienes toman las decisiones técnicas. En su pronunciamiento, la Federación también recordó que los otros 20 futbolistas convocados se ganaron su lugar en el Mundial por méritos propios, destacando sus capacidades, rendimiento y el trabajo realizado durante el proceso de preparación.

Sin embargo, la FFH hizo una aclaración importante sobre Christopher Batiz: aseguró que no existe ningún cuestionamiento sobre su actitud deportiva ni su comportamiento personal. La institución considera que las manifestaciones realizadas por su padre no deben perjudicar la valoración del futbolista ni sus posibilidades de continuar desarrollándose en las selecciones nacionales. Finalmente, la Federación dejó abierta la posibilidad de que Batiz pueda regresar en el futuro a los procesos de la Selección de Honduras, aunque aclaró que una eventual reincorporación dependerá de los criterios y valoraciones deportivas del cuerpo técnico. Christopher Batiz, nacido en 2011, tiene dos años menos que la edad correspondiente al Mundial Sub-17 que se disputa actualmente en Qatar.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH), en el contexto de la participación de la Selección Nacional Sub-17 en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026, considera oportuno informar sobre una situación acontecida tras el encuentro frente a Serbia, relacionada con comunicaciones dirigidas a integrantes del cuerpo técnico por parte del señor Hilde Orlando Batiz, padre del futbolista Christopher Batiz (nacido en 2011, dos años menos de la edad del mundial U-17 actual).

1. El hecho tuvo su origen en la inconformidad manifestada por el señor Batiz ante la decisión del cuerpo técnico de no conceder participación a su hijo en dicho encuentro. Las comunicaciones posteriores incluyeron señalamientos sobre presuntos favoritismos y cuestionamientos a la imparcialidad de los criterios que sustentan las decisiones deportivas.



2. En atención a las circunstancias acontecidas, las cuales la FFH no puede tolerar, y a la solicitud formulada por el padre del futbolista, nuestra Federación realizó las gestiones correspondientes ante la FIFA para facilitar el boleto aéreo de retorno de Christopher Batiz a Estados Unidos. El trámite se completó sin inconvenientes, en consonancia con la atención y responsabilidad con las que la Federación ha procurado atender esta situación.



3. La Federación rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda poner en entredicho la honestidad, el profesionalismo y la imparcialidad de quienes tienen a su cargo las decisiones técnicas. La convocatoria, alineación y participación de los futbolistas responden a valoraciones estrictamente deportivas, cuya conducción corresponde al seleccionador nacional y a su cuerpo técnico, en el ejercicio de las atribuciones inherentes a sus funciones.



4. El respeto a esa autonomía constituye una condición indispensable para el desarrollo de los procesos deportivos. Ninguna consideración externa, independientemente de su procedencia, debe interferir en el ejercicio de estas responsabilidades ni condicionar el criterio de quienes tienen a su cargo la conducción de una selección nacional.



5. La FFH considera oportuno poner en valor la convocatoria de los otros 20 futbolistas que integran la Selección Nacional U-17 y que disputan esta Copa Mundial, quienes han obtenido su lugar en el plantel por méritos deportivos propios, a partir de sus capacidades, rendimiento y valoración del Cuerpo Técnico. Su presencia en esta competición responde al trabajo y al proceso que cada uno ha desarrollado para ganarse la oportunidad de representar a Honduras en un escenario mundialista, mereciendo el reconocimiento y respeto que corresponde a su esfuerzo.



6. La FFH reconoce y valora el acompañamiento de las familias en la formación y crecimiento de los futbolistas. Su presencia y respaldo representan un componente significativo en el desarrollo de los jóvenes deportistas; sin embargo, esa relación debe construirse desde la confianza, el respeto y la comprensión de las responsabilidades que corresponden a cada integrante de una delegación. Las diferencias de criterio, propias de la dinámica deportiva, deben encontrar siempre cauces de expresión adecuados, sin dar lugar a manifestaciones que vulneren la dignidad o el ejercicio profesional de otras personas.



7. En relación con Christopher Batiz la Federación considera oportuno precisar que no existe ningún cuestionamiento respecto a su actitud deportiva ni a su comportamiento personal. Las circunstancias que han motivado este pronunciamiento corresponden a manifestaciones de su padre y no deben afectar la valoración del futbolista ni sus posibilidades de continuar desarrollándose dentro de los procesos de las selecciones nacionales.

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En ese sentido, la FFH reitera que las puertas de las selecciones nacionales permanecen abiertas para Christopher Batiz, cuya eventual reincorporación estará sujeta, como corresponde, a los criterios y valoraciones deportivas.

La Federación de Fútbol de Honduras continuará trabajando con responsabilidad en el desarrollo de sus procesos deportivos, la formación integral de sus futbolistas y el fortalecimiento de las estructuras que hacen posible la representación nacional. La autonomía de las decisiones técnicas, el respeto entre las personas y la integridad profesional constituyen principios esenciales de nuestra labor, cuyo cumplimiento y protección son compromisos permanentes de la institución.

Federación de Fútbol de Honduras (FFH)