La selección Sub-17 de Japón sufrió este martes su segunda derrota consecutiva en el Mundial de Qatar tras caer por la mínima ante Serbia (0-1), en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo L disputado en el complejo Aspire Zone de Doha. El vigente campeón asiático volvió a mostrar un fútbol asociativo y dominante en la tenencia del esférico, pero careció de contundencia en el último tercio de la cancha para revertir un marcador adverso desde los primeros compases del compromiso.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 11 por intermedio del mediocampista serbio Dragan Anokic, quien ejecutó con frialdad una pena máxima para adelantar al conjunto balcánico. A partir de esa anotación, el planteamiento europeo apostó por el orden táctico y el repliegue defensivo, cediendo la iniciativa a una escuadra nipona que registró un 70% de posesión y completó 286 pases con un 81% de efectividad. Pese al asedio territorial constante, Japón apenas logró generar cuatro remates frente a una zaga serbia que acumuló 21 despejes y contó con dos intervenciones clave de su guardameta para sostener el cero en su arco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇷🇸 Serbia get the job done against Japan#U17WC https://t.co/64798KBwol — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2026

La frustración se hizo evidente en el bando asiático durante el complemento, pues, al igual que en su debut con derrota 2-1 ante Colombia, el dominio en el trámite no se tradujo en puntos en la tabla. Con este resultado, Serbia alcanza los seis puntos, asegurando el liderato provisional del Grupo L y quedando a un paso de sellar su boleto a los 16avos de final en su debut histórico en la categoría. Por su parte, Japón permanece en el fondo de la clasificación con cero unidades tras dos presentaciones, comprometiendo seriamente sus aspiraciones de avanzar de ronda.

El panorama del sector queda pendiente de lo que ocurra en el segundo turno de la jornada entre Colombia (3 puntos) y Honduras (0 puntos). Una victoria o un empate de los cafeteros en ese compromiso confirmaría de inmediato el pase de Serbia a la siguiente fase y dejaría a los japoneses sin margen de error, obligados a pelear únicamente por un cupo como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen. Sin embargo, si la 'Mini H' derrota a Colombia sumaría sus primeros 3 puntos, empataría con los cafeteros en la tabla y llegaría a la última fecha ante Japón dependiendo de sí misma para clasificar de forma directa entre los dos primeros.