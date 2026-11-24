La selección Sub-17 de Costa Rica sufrió un duro revés este marts tras caer frente a la República de Irlanda (2-0), en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026. El encuentro, disputado en el complejo Aspire Zone de Doha, dejó a los ticos contra las cuerdas en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda del certamen juvenil. Los tantos en el segundo tiempo de Maxim Afonin y Cilian Murphy sentenciaron el duelo a favor del cuadro europeo.

La escuadra costarricense llegaba a este compromiso con la urgencia de sumar de a tres luego de haber dejado escapar una ventaja de dos goles en su debut ante Tanzania. Aquel empate 2-2, pese a las anotaciones tempraneras de Jefrey Urbina y Jorshuad Pilarte, ya había encendido las alarmas en el cuerpo técnico sobre la necesidad de sostener el ritmo competitivo durante los 90 minutos. Ante Irlanda, que venía de caer 1-2 frente a Brasil en su estreno, la 'Tricolor' no logró encontrar la contundencia necesaria para revertir el trámite adverso. La derrota frena el impulso de los juveniles ticos y los deja estancados con apenas una unidad tras dos presentaciones oficiales en suelo catarí. Con este resultado, la tabla de posiciones del Grupo I se aprieta drásticamente en la zona media y baja. Irlanda logra sus primeros tres puntos del campeonato y supera a Costa Rica en la clasificación, mientras que los ticos quedan relegados a la parte baja del sector, dependiendo de una combinación de resultados y de una hazaña en la última fecha para mantener vivas sus esperanzas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇮🇪 Republic of Ireland defeat Costa Rica#U17WC https://t.co/k4fWYsHyie — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2026

El panorama inmediato para Costa Rica es sumamente exigente, ya que cerrará la fase de grupos el próximo viernes nada menos que ante Brasil. El conjunto sudamericano parte como el gran favorito del grupo tras debutar con victoria, lo que obligará a los ticos a buscar un triunfo histórico o un empate combinado con marcadores favorables en el duelo entre Irlanda y Tanzania. La 'Tritocolor' tendrá apenas tres días para recomponer el aspecto anímico y corregir las desatenciones defensivas mostradas en sus dos primeras salidas. En un torneo mundialista de 48 selecciones donde avanzan los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros, los ticos se jugarán su supervivencia ante la 'Canarinha' sin margen de error.