El Congreso Extraordinario de la FIFA, reunido de forma telemática, ha aprobado por aclamación la concesión de los próximos Mundiales femeninos, la edición de 2031 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la de 2035 a la de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

El proyecto de 2031 contempla veinte estadios en veinte ciudades entre los cuatro países y recibió una valoración en su informe de 4,4 puntos sobre cinco; y el de 2035 tiene diecinueve campos en quince ciudades, con una puntuación de 4,3.