La selección Sub-17 de España protagonizó este lunes una de las exhibiciones más contundentes en la historia de los torneos juveniles de la FIFA al derrotar por 15-0 a Fiyi. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Qatar 2026, se disputó en el complejo deportivo Aspire Zone y confirmó el dominio absoluto del conjunto dirigido por David García Cubillo.

Desde el silbatazo inicial, España impuso un ritmo asfixiante y una presión alta que desbordó por completo al conjunto oceánico. La superioridad técnica y táctica se reflejó rápidamente en el marcador, dejando sin capacidad de respuesta a una Fiyi que se vio superada en todas las líneas durante los 90 minutos de juego.

El festival goleador tuvo como gran figura a Rafa Cruz, delantero de Las Palmas, quien firmó una actuación memorable al anotar cinco tantos en el encuentro. A la fiesta ofensiva se sumaron sendos tripletes de Guillermo Trujillano y Roberto Tomás, además de un doblete de Jorge Domínguez y las anotaciones individuales de Marco Company y Yeremaiah Santos, completando así una planilla histórica para el ataque ibérico.

Con este marcado, 'La Rojita' estableció un nuevo récord institucional al conseguir la mayor goleada de cualquier selección española en todas sus categorías, superando el 14-0 logrado por la Sub-21 ante San Marino en 2005 y el 13-0 de la propia Sub-17 frente a Nueva Zelanda en Egipto 1997.

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🔚 ¡Final del partido! Partido brillante de la #SUB17 que suma su segunda victoria en el #U17WC.Crónica: https://t.co/VYT8tWi8i8#NuestraBase https://t.co/MskWLN15wX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2026

Asimismo, el resultado se posiciona como la victoria más amplia en lo que va del presente certamen y la segunda mayor en la historia de los Mundiales Sub-17, quedando a solo un gol del 16-0 que Marruecos le propinó a Nueva Caledonia en 2025. En el plano deportivo, los tres puntos permiten a España alcanzar las seis unidades y registrar una impresionante diferencia de goles de +20 tras haber vencido 5-0 a China en su debut.