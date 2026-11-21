La Liga de Ascenso de Honduras comienza a definir a sus semifinalistas del Torneo Apertura 2026 y ya tiene confirmada su primera llave. CD FAS de San Lorenzo y el Club Deportivo Victoria protagonizarán una de las semifinales, luego de superar sus respectivas series de cuartos de final. El equipo sanlorenzano dio uno de los golpes de la jornada al eliminar al CDS Vida en La Ceiba. Después del empate sin goles en el partido de ida, el FAS consiguió un triunfo por 1-0 en territorio cocotero, resultado que le permitió avanzar con un global de 1-0 y dejar fuera a los cocoteros. De esta manera, el conjunto de San Lorenzo evitó un nuevo derbi ceibeño en las semifinales y consiguió un logro histórico, ya que será la primera vez que el club alcanza esta instancia en su trayectoria.

Su rival será el CD Victoria, que selló su clasificación el viernes tras eliminar al Palestino FC con un marcador global de 2-1. La serie entre la Jaiba Brava y el FAS tendrá su partido de ida en San Lorenzo, mientras que el encuentro de vuelta se disputará en La Ceiba. Las fechas y los horarios todavía están pendientes de confirmación oficial.

PARRILLAS ONE ESPERA RIVAL EN LA OTRA LLAVE:

Por su parte, Parrillas One cumplió con su objetivo y consiguió el boleto a las semifinales, aunque tuvo que sufrir más de lo esperado en el encuentro de vuelta ante Pumas FC. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El conjunto parrillero había tomado una importante ventaja en el primer compromiso al imponerse 2-0. Sin embargo, en la visita a Las Vegas, Santa Bárbara, cayó 3-2 ante el equipo felino, que luchó hasta el último momento por remontar la eliminatoria. A pesar de la derrota, Parrillas One hizo valer la ventaja conseguida en la ida y se quedó con la serie por un marcador global de 4-3, asegurando su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.