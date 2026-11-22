Los cuatro clasificados tienen la ilusión de levantar el trofeo de campeón y acercarse al objetivo de conseguir un lugar en la máxima categoría del fútbol hondureño. Cada uno tuvo que afrontar compromisos exigentes en la ronda anterior para mantenerse con vida en la competencia, por lo que se esperan dos series bastante disputadas.

La emoción de la Liga de Ascenso de Honduras entra en su etapa decisiva, luego de conocerse los cuatro equipos que continúan en carrera por el título del torneo Apertura 2026-2027. Tras completarse los partidos de vuelta de los cuartos de final, quedaron definidos los cruces de semifinales: Victoria se verá las caras con FAS, mientras que Parrillas One buscará el boleto a la final frente al Hondupino.

Una de las eliminatorias enfrentará al Victoria de La Ceiba contra el FAS de San Lorenzo. La Jaiba Brava logró avanzar después de dejar fuera al Palestino FC de Choloma, pese a caer 1-0 en el compromiso de vuelta. El conjunto ceibeño supo defender la ventaja obtenida en casa, donde había ganado 2-0, para sellar su clasificación con un resultado global de 2-1.

Del otro lado estará el FAS, que consiguió una importante clasificación al eliminar al CDS Vida. El equipo de San Lorenzo empató sin goles en el primer enfrentamiento y posteriormente sorprendió al conjunto ceibeño con una victoria de 1-0 en el partido de vuelta, resultado que le permitió avanzar con un marcador acumulado de 1-0. Ahora tendrá un nuevo desafío frente a Victoria para intentar alcanzar la gran final.

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La otra llave tendrá como contendientes al Parrillas One y al Hondupino. El representativo de La Lima consiguió su boleto tras superar al Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara, en una serie llena de goles. Primero se impuso 2-0 y posteriormente perdió 3-2 en el segundo encuentro, pero la ventaja obtenida en la ida fue suficiente para avanzar con un global de 4-3. Por su parte, el conjunto de Trojes dejó en el camino al Arsenal SAO de San Antonio de Oriente y se instaló entre los cuatro mejores del certamen.