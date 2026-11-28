La Comisión de Disciplina de la Liga Nacional oficializó un duro castigo contra el delantero de los Lobos de la UPNFM, Daniel Carter Bodden. El atacante fue suspendido por tres partidos y deberá pagar una multa económica de 10,000 lempiras tras su polémica salida del terreno de juego en el encuentro ante Estrella Roja en Danlí. De acuerdo con el acta resolutiva emitida por el ente disciplinario, la sanción se divide en dos partes. El futbolista recibió un encuentro de castigo automático por la expulsión derivada de una doble amonestación durante el desarrollo del partido.

Sin embargo, el castigo se agravó debido a la conducta antideportiva que mostró el jugador mientras se dirigía hacia los vestuarios. Al abandonar la cancha, Carter Bodden realizó una seña obscena dirigida hacia la afición local que se encontraba en las graderías, acción que fue reportada en el informe arbitral y castigada con dos partidos adicionales de suspensión y la sanción pecuniaria. En su resolución, la Comisión establece un plazo de ocho días calendario para que se haga efectivo el pago de la sanción económica en la cuenta bancaria oficial de la Liga Nacional. También advirtieron de manera categórica que de no cumplirse con el depósito dentro del tiempo estipulado, se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 64 del Código de Disciplina, que contempla sanciones más severas que incluyen multas adicionales y hasta la pérdida de puntos en la tabla de posiciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE