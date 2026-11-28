La Comisión de Disciplina de la Liga Nacional oficializó un duro castigo contra el delantero de los Lobos de la UPNFM, Daniel Carter Bodden. El atacante fue suspendido por tres partidos y deberá pagar una multa económica de 10,000 lempiras tras su polémica salida del terreno de juego en el encuentro ante Estrella Roja en Danlí.
De acuerdo con el acta resolutiva emitida por el ente disciplinario, la sanción se divide en dos partes. El futbolista recibió un encuentro de castigo automático por la expulsión derivada de una doble amonestación durante el desarrollo del partido.
Sin embargo, el castigo se agravó debido a la conducta antideportiva que mostró el jugador mientras se dirigía hacia los vestuarios. Al abandonar la cancha, Carter Bodden realizó una seña obscena dirigida hacia la afición local que se encontraba en las graderías, acción que fue reportada en el informe arbitral y castigada con dos partidos adicionales de suspensión y la sanción pecuniaria.
En su resolución, la Comisión establece un plazo de ocho días calendario para que se haga efectivo el pago de la sanción económica en la cuenta bancaria oficial de la Liga Nacional.
También advirtieron de manera categórica que de no cumplirse con el depósito dentro del tiempo estipulado, se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 64 del Código de Disciplina, que contempla sanciones más severas que incluyen multas adicionales y hasta la pérdida de puntos en la tabla de posiciones.
Esta baja representa un golpe sensible para el esquema táctico de los Lobos en el tramo decisivo del Apertura 2026. El cuerpo técnico pierde a una de sus principales piezas en ofensiva durante tres jornadas clave para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.
Cabe destacar que, días antes de que se diera a conocer el fallo oficial de la Comisión, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el incidente. En su comunicado, el delantero ofreció disculpas públicas a la afición de Estrella Roja, a la directiva de su club y a las autoridades de la liga.
Carter Bodden reconoció que cometió un error al dejarse llevar por los insultos y gritos provenientes de la grada, asegurando que su reacción no representa los valores profesionales que busca proyectar dentro y fuera de la cancha.
Pese a su arrepentimiento público, el organismo disciplinario aplicó el reglamento con rigor para sentar un precedente.