Calendario: Honduras Progreso y Real Sociedad a seis jornadas claves por el no descenso

A falta de seis jornadas para el cierre de la segunda vuelta del Torneo Clausura 2020 aún existe la incertidumbre del próximo equipo descendido a la Segunda División de la Liga Nacional de Honduras con dos equipos como protagonista: Honduras Progreso y Real Sociedad.

En la última jornada disputada (12), Real Sociedad empató 1-1 en casa ante los arroceros en un encuentro que arrojaría un panorama más claro sobre lo que se avecina.

Sin embargo, hasta el momento siguen manteniendo la distancia a 6 puntos del uno sobre el otro, siendo los aceiteros el noveno lugar en la tabla acumulada con 24 unidades sobre 18.

Las últimas carreras por el no descenso serán cruciales en las jornadas próximas para los equipos a quienes le restan tres partidos en calidad de local a cada uno.

Dentro de ello Honduras Progreso tendrá la ventaja de jugar la jornada 14 y 15 siendo local ante Motagua y Real de Minas, pero cerrará la fecha 18 de visita ante Vida. Lo mismo que Real Sociedad, pero ante un rival de otra categoría como Real España, además de tener un encuentro pendiente ante Vida (jornada 10).

Encuentros restantes de Honduras Progreso:

Vs Marathón (sábado 14 de marzo) visitante

Vs Motagua (domingo 22 de marzo) local

Vs Real de Minas (sábado 04 de abril) local

Vs Real España (domingo 12 de abril) visita

Vs Lobos Upnfm (Domingo 19 de abril) local

Vs Vida (domingo 22 de abril) visita



Encuentros restantes de Real Sociedad:

Vs Real de Minas (domingo 15 de marzo) local

Vs Olimpia (domingo 22 de marzo) visita

Vs Platense (domingo 05 de abril) local

Vs Lobos (sábado 11 de abirl) visita

Vs Motagua (domingo 19 de abril) local

Vs Real España (miércoles 22 de abril) visita