Javier Cruz, presidente del Victoria deja en el aire el regreso del veterano Tyson Núñez

Victoria volvió a la Liga Nacional de Honduras cinco años después pero eso llevará a valoraciones al cuerpo técnico de cara al Apertura 2021 que será el reestreno de la Jaiba Brava en la categoría de élite en Honduras.



El presidente del club ceibeño, Javier Cruz, habló con DIEZ acerca del regreso a primera división. "Agradecido con Dios siempre, con el club que ya está en el lugar que se merece. El equipo está en sus casas con 15 días de reposo, dentro de una semana más sé sumarán a la pretemporada. El profe la otra semana hará las valoraciones de quiénes continuarán y quiénes se van".

Cruz confirmó que el Carlos "Chato" Padilla continuará en su puesto. "Sí han llegado currículum de técnicos. Todo mundo anda buscando una oportunidad de trabajo, nosotros somos conscientes, el profe Padilla es nuestro técnico, no hemos hablado con ningún jugador, será una escogencia de primer nivel que haremos, no tanto en talento sino que en persona", apuntó.



El mandamás de la Jaiba Brava valoró el que "este grupo es sano y queremos seguirle dando ese mismo toque que nos ayudó al ascenso".



- Todavía no tienen definido al plantel -



Consultado sobre las incorporaciones, las bajas, y el plantel con el que contará Victoria en su regreso a la Primera División, "No tengo un número, todo depende del técnico, hay algunos muchachos que se les venció su contrato y tendrán que ver si el profesor contaría con ellos pero no tenemos una valoración de ello pero es la idea principal", aseguró.

Finalmente dejó en el aire el regreso de Milton Tyson Núñez a las huestes del Victoria, club que es su adoración y que con 48 años de edad quiere volver para retirarse en Liga Nacional vestido con esos colores. "Todavía no lo hemos tocado en junta directiva, eso está a nivel de medios de comunicación, tenemos que hablarlo a futuro y de ahí ver qué se hace", expresó Javier Cruz.