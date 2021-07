'Chato' Padilla habla de su reto con el Victoria Primera División: "No seremos la cenicienta"

Carlos Roberto Padilla prepara la casa para un nuevo desafío con el Victoria en la Primera División de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto jaibo ya inició pretemporada signos de alegría y compromiso para su presentación cinco años después de haber perdido la categoría.

"Esto se empieza de cero, gracias a Dios por lo que se logró, pero ya no podemos pensar en eso, sino en lo que se viene que es serio. Tengo un grupo sano y sé que van a asumir esa responsabilidad. Si no estás bien en Primera División, te liquidan. Nosotros hicimos dos meses de pretemporada y mira en qué terminó, Dios nos bendijo, pero la fe sin obra es muerte, tienes que trabajarlo", dijo Carlos Padilla sobre el inicio de la pretemporada.

Sobre el Victoria que esperamos ver en la Primera División, manifestó que "sé que hay expectativas; yo cuando vine dije que sería un equipo humilde y que lucharíamos hasta el fin del mundo, que íbamos a correr cada pelota como la última. La lucha, la entrega, sacrificio (no faltará)".

"A nadie se le prohíbe soñar, ya tengo años en el fútbol. Conozco el fútbol hondureño, sé lo que es estar en equipo chico y grande. Vas a Olimpia, Real España, Motagua y Marathón y te dicen que no valen los segundos lugares, el resto piensan en no descender. Quién te prohíbe soñar", añadió.

En cuando a fichajes, adelantó que se reforzaría con cuatro o cinco futbolistas que complementen la plantilla.

"Queremos ser puntuales, la situación económica no está para eso; Osman Madrid en Olimpia quisieran gastar menos; tampoco vamos a ser la cenicienta. Tenemos que saber invertir, no gastar y tenemos que trabajar mucho para consolidarnos. Hoy puedo decir que en mi equipo tengo una estructura, lo que necesito es complemento, de nada me sirve fichar a 20 futbolistas, no me van a entender mi filosofía de juego", añadió.

OTRAS FRASES CON CARLOS PADILLA

DESAFÍO: "Nadie daba un cinco por nosotros y se logró el objetivo. Con todo respeto lo diré, después de Dios, nadie nos regaló nada. Más bien siempre me criticaban del porqué no ganaba afuera, pero todo eso nos fue potenciando"

JUAN PABO MONTES: Es un gran jugador, debutó aquí y creo que fui uno de los que pujé para que él subiera a primera, pero aquí hay muchas cosas. Hay que ver la parte económica y ver cómo se puede ajustar al presupuesto. Tenemos una opción, si esa no se da, veremos qué se puede hacer. Todavía no quiero adelantar nada.

SOBRE LLEGADA DE ELVIN LÓPEZ: "Se le da la oportunidad porque le profe Manuel no puede estar acá, ahora es Primera División, ahora se le abre la oportunidad a alguien de casa que tiene experiencia y que tiene para aportarme porque ocupo a alguien que me sugiera, Elvin lo es, tiene la experiencia y ya digirió en Primera División".

CRÍTICA SOBRE EL ESTADIO: "Ojalá que se ocupen de estar en buenas condiciones para jugar fútbol, a veces es complicado pretender jugar en un lugar que no esté en condiciones, sería una vergüenza, no lo digo yo, también lo dijo Diego Vázquez y los jugadores del Vida (José Escalante en su momento). Si le vas a exigir a un jugador, ponle las condiciones".

¿SE VA A O SE QUEDA ALEXIS VEGA? "Es de acá, quisiera que se fuera para Olimpia porque es un tipo que lo quiero mucho, sé que le llegará el paso importante donde todos quisiéramos estar; pero es de aquí, ojalá que se le dé un mañana para cualquiera de los cuatro grandes".