Benigno Pineda defiende al arbitraje del encuentro entre Olimpia-Genesis y explica la polémica del tiempo agregado

La Comisión de Árbitros de la Liga Nacional analizó las jugadas más polémicas de la jornada 8 y 9.

2025-09-16

El ex árbitro Benigno Pineda encabezó la conferencia de prensa en la que se analizó los errores y los aciertos arbitrales que hubo en las últimas dos jornadas de la Liga Nacional.

Uno de los partidos a discutir fue el encuentro entre Lobos y Olancho, donde elogió la acción de Nelson Salgado al señalar un penal a favor de Potros luego de que el jugador de la manada realizará una zancadilla sobre la línea, pero sin mostrar tarjeta, lo que resaltó que fue una decisión acertada por el juez de dicho encuentro.

Benigno Pineda también se refirió al penal que señaló Said Martínez en el Platense-Marathon, "Esta situación vemos este brazo, este brazo está haciendo una situación de sujeción abrazando al atacante del Platense y es justo dentro del área y el árbitro estuvo correcto", afirmó Pineda.

En el juego entre Motagua-Lobos, Benigno fue claro ante la equivocación de la árbitra Merlin Soto, "Consideramos que la interpretación de la acción no la hizo de la manera correcta, el defensor del UPN siempre va al balón, podemos observar, él juega el balón de manera correcta, lo juega de manera correcta y si se produce un contacto no es para falta, entonces consideramos que aquí en primera instancia Merlin tomó una decisión incorrecta, el cuarto árbitro posicionado observando la situación que se está desarrollando le comunica que valore bien cómo estuvo la situación, que la analice y al final Merlin reconoció que había cometido un error y cambió de decisión".

De igual forma, Benigno Pineda se refirió ante el falló arbitral en el penal a favor de Genesis PN ante Real España, "Entre Génesis y Real España sucede una situación, los jugadores atacantes están sintiendo un contacto y están queriendo impresionar al árbitro. Aquí lastimosamente pues podemos observar que hay una disputa, hay un contacto del brazo del del España pero es un contacto de juego normal que no genera ningún impacto, no es para falta y aquí consideramos que el árbitro se equivocó en sancionar esta acción como tiro de penal".

Por último, el ex árbitro de Liga Nacional explicó la decisión de Jefferson Escobar sobre el tiempo añadido en el Olimpia-Génesis PN en el que los melenudos ganarían el partido en la última jugada, "En el partido de Olimpia-Génesis el árbitro agrega cinco minutos para dejarlo claro que en los tiempos que se agregan también el árbitro puede volver a agregar si él considera que se ha perdido tiempo. Aquí lastimosamente tenemos esta situación pero vamos a considerar que el gol cae a los 30 segundos de los cinco. Ahí está, cae el gol, entra la celebración y todo lo que lo que genera pues cuando se anota un gol", empezó explicando Pineda.

Benigno hace énfasis a que Angel Tejeda no quiso abandonar el terreno de juego, "Esto muestra que los jugadores tampoco quieren colaborar en la situación de la pérdida de tiempo. Aquí se perdieron exactamente dos minutos y dentro de esos cinco minutos el árbitro tenía que agregarlos", finalizó Pineda.

