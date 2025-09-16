Benigno Pineda defiende al arbitraje del encuentro entre Olimpia-Genesis y explica la polémica del tiempo agregado

Benigno Pineda también se refirió al penal que señaló <b>Said Martínez</b> en el Platense-Marathon, "Esta situación vemos este brazo, este brazo está haciendo una situación de sujeción abrazando al atacante del Platense y es justo dentro del área y el árbitro estuvo correcto", afirmó Pineda.En el juego entre Motagua-Lobos, Benigno fue claro ante la equivocación de la árbitra Merlin Soto, "Consideramos que la interpretación de la acción no la hizo de la manera correcta, el defensor del UPN siempre va al balón, podemos observar, él juega el balón de manera correcta, lo juega de manera correcta y si se produce un contacto no es para falta, entonces consideramos que aquí en primera instancia Merlin tomó una decisión incorrecta, el cuarto árbitro posicionado observando la situación que se está desarrollando le comunica que valore bien cómo estuvo la situación, que la analice y al final Merlin reconoció que había cometido un error y cambió de decisión".