Benigno Pineda defiende al arbitraje del encuentro entre Olimpia-Genesis y explica la polémica del tiempo agregado

El ex árbitro Benigno Pineda encabezó la conferencia de prensa en la que se analizó los errores y los aciertos arbitrales que hubo en las últimas dos jornadas de la Liga Nacional. Uno de los partidos a discutir fue el encuentro entre Lobos y Olancho, donde elogió la acción de Nelson Salgado al señalar un penal a favor de Potros luego de que el jugador de la manada realizará una zancadilla sobre la línea, pero sin mostrar tarjeta, lo que resaltó que fue una decisión acertada por el juez de dicho encuentro.

Benigno Pineda también se refirió al penal que señaló Said Martínez en el Platense-Marathon, "Esta situación vemos este brazo, este brazo está haciendo una situación de sujeción abrazando al atacante del Platense y es justo dentro del área y el árbitro estuvo correcto", afirmó Pineda. En el juego entre Motagua-Lobos, Benigno fue claro ante la equivocación de la árbitra Merlin Soto, "Consideramos que la interpretación de la acción no la hizo de la manera correcta, el defensor del UPN siempre va al balón, podemos observar, él juega el balón de manera correcta, lo juega de manera correcta y si se produce un contacto no es para falta, entonces consideramos que aquí en primera instancia Merlin tomó una decisión incorrecta, el cuarto árbitro posicionado observando la situación que se está desarrollando le comunica que valore bien cómo estuvo la situación, que la analice y al final Merlin reconoció que había cometido un error y cambió de decisión".