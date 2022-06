Carlos “Mango” Sánchez se ilusiona tras su fichaje por el Olimpia: “Espero estar a la altura y dar mucha alegría”

El Olimpia se quedó sin laterales izquierdos tras la salida de Pablo Lavallén y tras la llegada de Pedro Troglio, el argentino solicitó fichajes en dicho puesto y el primero en llegar fue Carlos “Mango” Sánchez.

El pequeño lateral ha salido al paso tras vestirse de blanco y desde la concentración en Tela ha asegurado que tiene claro el papel que debe cumplir en el león.

“Sé de la responsabilidad que representa estar en un club como Olimpia, aquí se pelean campeonatos y espero prepararme para estar listo cuando el profesor lo decida”.

Sánchez reveló los detalles de cómo fue fichado por el cuadro blanco. “Estaba de vacaciones y me llamó Carlos Will Mejía para ver cómo estaba el tema contractual con el Vida, le dije que tenía seis meses, pero ya no tenía ganas de seguir porque había tenido un incidente y decidí hablar con la directiva para rescindir el contrato y salir lo más bien del equipo”.

El “Mango” se unió a la pretemporada que realiza el Olimpia en Tela y dejó claro que su objetivo es poder ser titular en el equipo de Pedro Troglio.

“Estoy agradecido con el Olimpia por darme la oportunidad de venir a este gran club y espero prepararme para ganarme un puesto en el 11 titular. Aquí se pelean campeonatos y quiero estar listo para dar lo mejor”.