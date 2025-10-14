¡Baile cholomeño! Choloma le endosa una "manita" a Lobos UPNFM y sale de zona roja en el Apertura 2025

El estadio Rubén Deras fue testigo de una noche especial para el CD Choloma, que se impuso con autoridad 5-1 sobre los Lobos de la UPNFM, en un duelo marcado tanto por el talento emergente como por la protesta silenciosa de sus jugadores. El joven Janier Bermúdez, en su debut profesional, fue la gran figura al anotar dos goles que encaminaron la goleada del conjunto “torito”.

El encuentro comenzó con un gesto inusual: los futbolistas de Choloma permanecieron inmóviles durante el primer minuto de juego, en señal de protesta por los atrasos salariales que arrastra el plantel desde hace varias semanas. Pese a ese reclamo, el compromiso se desarrolló con total normalidad y el equipo mostró un gran compromiso dentro del campo, respondiendo con fútbol a las dificultades extradeportivas.

La inspiración llegó temprano con Julio Bernárdez, quien aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y desatar la euforia en las gradas. Minutos después, el juvenil Juan Martínez anotó un golazo de gran factura para emparejar el marcador, pero Janier Bermúdez dijo lo contrario con dos golazos.

Su segundo tanto, de gran factura individual, confirmó el potencial del joven atacante, que en su estreno dejó claro que puede ser una de las revelaciones del torneo. Los Lobos intentaron reaccionar, pero se toparon con un rival decidido y con un ataque demoledor.