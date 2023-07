Cristian Sacaza revela que con Argueta encararon a Diego Vázquez porque los convocaba a la Selección y no los ponía a jugar

¿Cuál es tu objetivo con Marathón? No puedo prometer nada porque a veces las cosas no salen como uno dice, pero Dios sabe lo que tiene para nosotros y vamos a tratar de hacer las cosas bien cada día.

¿Cómo te has sentido en tus primeros días en Marathón? Tengo que adaptarme porque no había hecho pretemporada con el Vida, estaba parado y me voy a poner al 100 para hacer las cosas bien este torneo.

¿A pesar que estás en un equipo nuevo, conocés a varios compañeros y te sientes como en casa?

Son mis compañeros, con Virus y Dolmo estuve en el Vida, con Tomás Sorto en el Honduras Progreso, con el Pibe estuve, nada más queda trabajar.

¿Te preocupaste por lo de la demanda del Vida que no pudiste llegar a Marathón?

La verdad sí, es un tema complicado y cuando no te pagan es un tema... pero eso quedó aparte, yo no tuve problemas con Luis Cruz, ya es un problema de él con Elías Názar. Lo mío es jugar al fútbol y allí que se arreglen ellos.

¿Ya firmaste con Marathón?

Sí, ya estamos y a hacer las cosas bien.

Ver: ¿Celebrará si le anota a Motagua? Roberto Moreira responde: “El objetivo es salir campeón con Génesis”

¿Te quería preguntar por la Selección, estuviste siendo llamado por el Bolillo, luego vino el cambio de técnico con Diego Vázquez y no volviste, te borraron?

Trabajar, hacer las cosas bien en el equipo que estoy. Sé que no hice buen torneo en el Vida, sí el anterior con el profesor Mira, pero ya con los otros técnicos las cosas no me salieron bien. No me llamaron a la Selección por muchos problemas, igual a otros jugadores como el caso de Luis Palma, Kervin Arriaga, no los llamaron. Son cosas que pasan, solo es de mejorar para volver.

¿Te sentiste borrado por parte de Diego Vázquez?

Claro, una vez se molestó con nosotros porque lo encaramos con Carlos Argueta que le dijimos que para qué nos traía si no nos iba a meter a jugar. Desde allí el man se molestó con nosotros y pasó lo que tenía que pasar; si me entiende. No le dijimos nada malo, solo eso.

Desde ese momento Diego se sintió mal con ustedes.

Solo le dijimos eso y desde allí nos borraron y Dios sabe porqué porque nosotros trabajamos para estar en la Selección Nacional porque somos jóvenes.

¿Pero qué le dijeron si destacaban en sus clubes?

Claro, yo estuve con el Bolillo Gómez y jugué tres partidos: contra Panamá, México y Jamaica, yo me considero que jugué bien y el profe me lo dije, y de la nada, me sacaron, pero ahora viene un técnico nuevo como Reinaldo Rueda que es un técnico mucho más experimentado.

¿Te ilusiona la llegada de Rueda, las eliminatorias y más oportunidades en la Selección?

Pues claro, es un país que tiene muchos jugadores jóvenes para poder estar en la Selección Nacional y hacer las cosas bien.

¿Tu mentalidad está puesta en la Selección?

Claro, y salir afuera también, al extranjero, ojalá primero Dios se dé, voy a trabajar para que el profe me pueda llamar.