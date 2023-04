¡Honduras Progreso doblega al Marathón, se aferra a primera división y le mete presión a Real Sociedad!

Los locales fueron mucho más ante un desconocido Marathón que no pudo leer el partido en el Estadio Humberto Micheletti de El Progreso.

Para la segunda parte el Marathón arrancó como una tromba, en tan solo cinco minutos tuvo tres tiros de esquinas que no fueron aprovechados por sus hombres altos.

En el minuto 65’ llegó un tiro libre en favor de los locales, ese fue el punto de inflexión del compromiso, ya que Allan Banegas tocó el balón con la mano.

Selvin Brown no dudó en señalar el tiro penalti que fue cobrado por Ángel Domínguez. El volante no pudo a la primera luego de un excepcional atajadón de Samudio, pero en el contrarremate no perdonó para el 2-0.