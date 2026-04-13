Daniel Otero revela futuro de Lavallén y aclara tema indisciplina: "Deberían estar dormidos a las 11:00 pm y estaban en..."

El Marathón es un sube y baja de emociones y nivel futbolístico y eso se comprobó luego de sufrir una dura derrota ante Olancho FC en su casa y al finalizar el juego, Daniel Otero presidente del club, dio la cara ante lo sucedido. El empresario sampedrano no ocultó su malestar ante un juego que lo catalogado como “mala tarde”, pero piensa que siguen firmes en la lucha por el título liguero y los otros objetivos plasmados. Otero explicó el motivo por el que estuvo con Carlos ‘Chuy’ Pérez en las gradas del Yankel Rosenthal y detalló qué fue lo que sucedió la noche del sábado en la concentración previo al juego ante Platense.

“Ahí tenemos el hotel de concentración y los jugadores debían estar dormidos a las 11:00 pm y estaban en las gradas de sol”, comentó el dirigente a su vez que confirmó que están hablando con Pablo Lavallén para su renovación de contrato.

-Entrevista con Daniel Otero-

¿Dura derrota tras haber ganado el último clásico contra Motagua?



Lamentable hoy tuvimos un mal resultado, el partido comenzó bien, pero después tuvimos el infortunio de un error de nuestro guardameta. Tuvimos un mal día y estamos expuestos a ellos, ahora hay que ver para al frente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Siguen firmes los objetivos plasmados por parte de Marathón?



Marathón está para competir por el título y las aspiraciones están intactas. Hoy solo fue un mal día, pero nos vamos a reponer. Estuvo acompañado de Carlos ‘Chuy’ Pérez, ¿ya lo perdonó?



Se hizo un mal ambiente durante la semana y Carlos no fue de la partida hoy por eso le pedí que nos acompañara y eso demuestra la confianza que le tengo a él. Además, perdón no es la palabra y te voy a ser sincero, no se ha podido probar nada. Han habido especulaciones, rumores y ante esto se han tomado algunas medidas como los dos expedientes disciplinarios que se abrieron, ‘Chuy’ no es ninguno de ellos. Los jugadores desmiente en sus redes sociales, pero no aparecen en los partidos, entonces, ¿quién tiene la razón?



Ellos tienen derecho a dar su versión, pero nosostros también tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo.