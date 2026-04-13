Daniel Otero revela futuro de Lavallén y aclara tema indisciplina: "Deberían estar dormidos a las 11:00 pm y estaban en..."

El <b>Marathón </b>es un sube y baja de emociones y nivel futbolístico y eso se comprobó luego de sufrir una <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-triunfo-marathon-goles-mejores-jugadas-video-liga-nacional-BA30127273" target="_blank">dura derrota ante Olancho FC en su casa</a></b> y al finalizar el juego, Daniel Otero presidente del club, dio la cara ante lo sucedido. El empresario sampedrano no ocultó su malestar ante un juego que lo catalogado como “mala tarde”, pero piensa que siguen firmes en la lucha por el título liguero y los otros objetivos plasmados. Otero explicó el motivo por el que estuvo con <b>Carlos ‘Chuy’ Pérez</b> en las gradas del <b>Yankel Rosenthal </b>y detalló qué fue lo que sucedió la noche del sábado en la concentración previo al juego ante <b>Platense</b>.