Olancho FC le pega al Marathón y lo baja de las nubes con senda derrota en el Yankel Rosenthal

<b>(0) MARATHÓN -</b> Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Keny Bodden, Henry Figueroa, Jose Aguilera; Francisco Martínez,Isaac Castillo, Damin Ramírez; Léster Cárcamo, Alexy Vega; Nicolás Messiniti.<br /><br />DT: Pablo Lavallén (ARG)<br /><br />Goles: No hubo<br /><br />Tarjetas amarillas: No hubo<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo<br /><br /><b>(2) OLANCHO FC - </b>Gerson Argueta; Carlos Argueta, Óscar Almendárez, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Diego Rodríguez; Henry Gómez, Kevin López, Marlon Ramírez; Yemerson Cabrera y Clayvin Zúniga.<br /><br />DT: Jhon Jairo López (COL)<br /><br />Goles: Marlon Ramírez 30', Clayvin Zúniga 60'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Henry Gómez, Nelson Muñoz (2), Óscar Almendárez.<br /><br />Tarjeras rojas: Nelson Muñoz 63'.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula<br /><br />Árbitro: Allan Ordóñez