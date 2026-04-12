Liga Hondubet

Olancho FC le pega al Marathón y lo baja de las nubes con senda derrota en el Yankel Rosenthal

Los olanchanos vencieron a domicilio 0-2 al Marathón en San Pedro Sula.

2026-04-12

Marathón repite patrones de inestabilidad tras la alegría ocasionado en la jornada pasada luego de romper el invicto de 15 partidos de Motagua. En la fecha 18 de la Liga Nacional de Honduras, el Monstruo Verde cayó 0-2 ante Olancho FC en el Estadio Yankel Rosenthal. Este tropiezo evidencia la irregularidad del equipo dirigido por Pablo Lavallén, que alterna chispazos de buen fútbol con caídas abruptas en rendimiento.

El elenco esmeralda no pudo mantener el impulso de victorias. Desde el pitazo inicial el Olancho FC, bajo la batuta del colombiano Jhon Jairo López, mostró mayor solidez y hambre de puntos. Los verdolagas, confiados en su trinchera, sufrieron la efectividad rival y errores propios que les costaron caro.

El primer golpe llegó tempranero, en el minuto 11' cuando Marlon "Machuca" Ramírez soltó un remate de media distancia que, con un mal bote en el césped, engañó al portero Jonathan Rougier. La pelota le hizo un feo y complicó la estirada del guardameta verdolaga. Los olanchanos se ponían a ganar 0-1.

Marathón intentó reaccionar, pero perdonó chances claras. En el 36', José Aguilera armó una jugada individual por la banda izquierda, cedió al área para Alexy Vega, quien definió suave y directo a las manos de Gerson Argueta. El arquero olancho se lució con una atajada sencilla pero clave, manteniendo la ventaja y frustrando el empate del Monstruo.

Olancho respondió con peligro en el 42'. Yemerson Cabrera, joya de los visitantes, ejecutó una jugada de crack: sombrero sutil sobre un defensor y remate potente que se fue besando el poste. Salvada para los verdes, que tenía la fortuna del lado.

Justo antes del entretiempo, en el 45+1', Lavallén argentino exigió revisión en el FVS por un posible penal a favor de su equipo, pero el árbitro Allan Ordóñez, tras chequear la jugada, optó por no sancionar y con ello el Marathón se fue al vestuario abajo en el marcador y con la moral tocada.

En la segunda parte, Olancho FC apretó el acelerador. Al minuto 51' el "Machuca" Ramírez volvió a advertir con un disparo que puso en jaque la meta verdolaga. Marathón, desorganizado, no lograba contener las llegadas de los pamperos y sufrían en ofensiva con un Nicolás Messiniti apagado.

El clavo en el ataúd llegó en el 61'. Clayvin Zúniga no falló ante su ex, definiendo con frialdad tras una asistencia precisa de Marlon "Machuca" Ramírez, quien armó una jugada letal por el sector derecho. El 0-2 sentenció el partido, con Olancho demostrando jerarquía y Marathón hundido en su propia irregularidad.

Con esta victoria, los potros suman 27 puntos y reafirma su candidatura a los dos primeros lugares de la tabla. López y sus dirigidos sueñan en grande, mientras Marathón debe replantearse porque se le están yendo los primeros tres lugares.

FICHA TÉCNICA

(0) MARATHÓN - Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Keny Bodden, Henry Figueroa, Jose Aguilera; Francisco Martínez,Isaac Castillo, Damin Ramírez; Léster Cárcamo, Alexy Vega; Nicolás Messiniti.

DT: Pablo Lavallén (ARG)

Goles: No hubo

Tarjetas amarillas: No hubo

Tarjetas rojas: No hubo

(2) OLANCHO FC - Gerson Argueta; Carlos Argueta, Óscar Almendárez, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Diego Rodríguez; Henry Gómez, Kevin López, Marlon Ramírez; Yemerson Cabrera y Clayvin Zúniga.

DT: Jhon Jairo López (COL)

Goles: Marlon Ramírez 30', Clayvin Zúniga 60'.

Tarjetas amarillas: Henry Gómez, Nelson Muñoz (2), Óscar Almendárez.

Tarjeras rojas: Nelson Muñoz 63'.

Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula

Árbitro: Allan Ordóñez

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Marathón
|
Olancho FC
|