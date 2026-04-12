Tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras: Marathón tropieza; Olimpia ha despertado e infringe temor

Comenzó a disputarse la Jornada 18 en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y con ello la tabla de posiciones está sufriendo algunos cambios.Uno de los más significativos es referente al Olancho FC, que se metió al Yankel Rosenthal y le pegó muy feo al Marathón con un marcador de 0-2. Ese triunfazo de los pamperos los pone muy arriba en la clasificación.El equipo del profesor colombiano Jhon Jairo López llegaron a 27 puntos, cuajando una buena cantidad de unidades que les tiene garantizado su puesto en la liguilla. No obstante el monstruo verde, muy inconsistente, se quedó con 24.Los blancos del Olimpia derrotaron 1-0 al Motagua en el clásico nacional y con eso sumaron de tres y comenzaron a presionar sobre el cierre para meterse bien de primero o segundo lugar. Los azules, con juegos menos, culminaron con su segunda derrota al hilo.Olimpia igualó los 29 puntos de Motagua en la tabla de posiciones.