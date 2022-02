$!Defensor Wisdon Quayé se fracturó en juego EEUU-Honduras y no se dio cuenta por la gélida temperatura en Minnesota

Quayé, según relató a DIEZ que, “jugué todo el partido y no sé qué momento me lastimé, quizá en una barrida o en algún encontronazo, pero yo no sentía los pies de lo helado que estaba, no había ningún dolor”, comenzó diciendo.

“Ya cuando estaba en temperatura ambiente comencé a sentir el dolor, se me inflamó bastante y en el aeropuerto llegó un momento en que ya no podía caminar y tuvieron que axuliarme con una silla de rueda”.

De confirmarse el pronóstico, Quayé volvería a las canchas a finales del mes de marzo en la recta final del torneo. De momento el entrenador Raúl Gutiérrez tiene en esa posición al joven Denis Meléndez y a Carlos “Chapetilla” Mejía.