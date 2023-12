Diego Vázquez destapa la olla y le responde a la presidenta del Puntarenas: “Es buena política, pero de fútbol sabe muy poco”

“En el segundo punto no me cumplió la palabra, porque si no yo no hubiese ido a Puntarenas. Me dijo que ese torneo era para analizar todo lo que había en el plantel y el segundo hacer un equipo a nuestro gusto, hacer un torneo como corresponde, no cumplió la palabra”.

“En medio del campeonato cuando jugábamos miércoles y domingo no podíamos matar a los jugadores, no iban a estar para el partido. Mal estructurado el equipo y solo podíamos contar con 11 o 12 jugadores, no habían cambios, por eso los jugadores terminaban cansados y se sintió al final del torneo.. La pretemporada no la hicimos nosotros, no entiendo porqué habla de los físico”.

“Para responderle a la presidenta, las declaraciones me parecen desafortunadas porque nada de lo que dijo me lo expresó personalmente. Lo primero, nosotros no hicimos pretemporada con el equipo y la pretemporada es fundamental para que al final de la liga se sienta lo físico”.

“Tercero, estuve tres meses y a ella la vi dos meses, no toma decisiones, no vive en Puntarenas, entonces, ya que ella habló, le estoy contestando, ya con otro tono, porque nos está desprestigiando y nos está echando culpa de algo que no tenemos. Obviamente tenemos responsabilidades en algunos partidos que perdimos al final conjuntamente con todo: los jugadores y el porcentaje que tiene el técnico”.

“Me dio un equipo con el 20% de rendimiento y después me echó con el 40% de rendimiento. No sé, si quería magia ahí está David Copperfield, no podemos hacer. Lo demás no tengo queja y me parece de mal gusto que cuando estábamos ahí ella no dijo nada y dijo que el que nos quería echar era don Felipe. Entonces, por eso rescindimos de mutuo acuerdo. En su momento ella no cumplió la palabra. Desde el primer día que llegué le dije que se necesitaba tiempo con el plantel y hacer un grupo competitivo el otro torneo”.

“Ganamos varios partidos al principio, después perdimos cuando jugamos en San José, no se quería concentrar. Hubo un partido contra Saprissa, los jugadores estuvieron parados 12 horas, salís a la 1 y jugás a las 9 de la noche, Entonces, si ella habla y nos quiere desprestigiar, yo también”.

“Apenas llegué le dije que el equipo estaba mal estructurado, no estaba bien físicamente. Le dije en la primer semana todo lo que se necesitaba. Después, son muy emocionales, cuando ganábamos un partido se querían concentrar, al otro ya no se quería concentrar. No querían mandar a los jugadores a fisioterapia, al médico y bastante complejo cuando es buena política, pero de fútbol sabe muy poco, con todo respeto”.

LEA TAMBIÉN: Samuel García adelanta siete fichajes y deja misiva al “Chino” López: “Con el contrato listo para firmar, se fue al Marathón”

“Una cosa más, ¿cómo vas a contratar a un técnico que viene de selección para tenerlo dos meses y exigirle que gane todo, cuando le das un equipo que está en último lugar? Me lo dio en último lugar y se lo dejé en noveno, pero no tiene sentido traer a un técnico de selección para tenerlo un mes y medio, ahí te das cuenta que no tiene objetivos claros y que el rumbo navega sin destino. El barco del puerto está a la deriva, es lo que pienso. Si traes un técnico de selección no es para darle ocho partidos y más si hay un crecimiento. La verdad que sería bueno que todas esas preguntas las diga en un discurso, sería mejor que viva en Puntarenas y estar cerca del equipo”.