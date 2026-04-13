Edrick Menjívar alza la voz: "No se debió jugar, es lamentable; estábamos en el camerino y escuchamos balas afuera"

<b>¿Cómo se afronta un partido después de todo esto?</b>"Es difícil, me costó mucho porque estábamos cambiándonos en el camerino y escuchamos balas afuera, todo el relajo... era difícil. Nos dicen que ya no se va a jugar y después a los 20 minutos que sí se va a jugar. Todo es muy raro, muy apático. El triunfo queda en segundo plano".<b>Mensaje para los aficionados</b>"Es difícil porque tengo entendido que hay tres equipos que tienen un pacto de paz, para mí estos tipos de partidos, si un equipo no tiene un pacto de paz, no se debe jugar con aficionados de ese equipo, ya sea en cualquier localidad. En este caso que Motagua era local, eran solo aficionados de Motagua, es mi opinión personal. Han venido aficionados del España cuando hay partido contra Olimpia, pero tengo entendido que tiene un pacto de paz y no pasa de nada. Los equipos que no tienen un pacto de paz, cero afición visitante. Si hay que jugar a estadio vacío, lo jugamos a estadio vacío".