Edson Palacios revela lo que José Mario Pinto le dijo y que provocó los golpes: “Eso me calentó”

No, sólo eso me dijo.

No, la verdad que no. Cuando le iba pegar, él se volteó. Hay una jugada en la que hice el amague de pegarle. La verdad que no le pegué, sólo hice el amague, pero antes de eso él me estaba diciendo de todo y eso me calentó.

Y eso me calentó. Me habló del descenso y eso me cegó. Tampoco me pidió disculpas de lo que dijo y eso me molestó.

¿Te sorprendió la noticia de tu sanción?

Sí porque el equipo está peleando descenso; estoy dando lo mejor de mí en cada partido y que te sancionen de esa manera... Está bien que te sancionen porque eso te queda de aprendizaje. Al final sancionaron a ambos; yo le quería pedir disculpas.

¿Le pides disculpas a Pinto de manera pública?

Sí, estoy pidiendo disculpas a él, a la afición cocotera, a los que me están apoyando, porque yo sé que hice mal. Espero que eso me quede de experiencia para que no lo vuelva a hacer.

Y sobre el andar del Vida, ¿cómo lo valoran ustedes que están desde adentro?

Tengo la meta que si volvía al equipo era para salvarlo. Yo no pienso en defender, siempre apunto arriba. Cuando me mandan al campo trato de dar lo mejor. Jerry Bengtson y Rubilio me dejaron esa misión.

¿Qué te dijeron Jerry Bengtson y Rubilio Castillo?

Cuando juego contra ellos me aconsejan y me dicen que si quiero ir a un equipo grande tengo que apuntar arriba.

En su momento llegaste a ser uno de los jugadores más codiciados de la liga, pero tu rendimiento ha bajado. ¿A qué se debe?

Cuando llegó Vargas me levantó la cabeza y me dijo que si me quedaba me metía a la Selección. Estaba con esa condición de llegar; todo eso se fue acumulando y me ha ayudado.

Sobre que no te habías presentado a pretemporada, ¿llegaste a un acuerdo?

Sí, llegué a un acuerdo. La razón por la que no me había presentado fue porque traté de salir a otro club.

¿Qué equipos se interesaron en tus servicios?

Motagua, Marathón y también Necaxa de México, pero no se dio la oportunidad.

¿Cuál es tu reto en este momento?

Mi reto es salvar la categoría y el siguiente torneo salir al extranjero o buscar un equipo grande.