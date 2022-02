El nuevo “Boniek” que se forma en las reservas de Olimpia: es hijo de un exfutbolista de Victoria y estudia para ser entrenador ¡con 17 años!

“Me dicen que tengo el estilo de mi padre o el de Boniek, pero ellos ya tienen su historia, ahora me toca a mí construir la mía”, soltó.

Sobre los consejos de su padre, siempre remembra en que “me dice que no le baje, que siempre aproveche la oportunidad y que no me dé por vencido, que los retos estarán allí a lo largo de nuestro camino y que si quiero llegar a la cima tendré que esforzarme”.