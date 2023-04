Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso: “Estoy 100% seguro de que seguiremos en Primera División”

“Hemos jugado muy bien aquí de local, pero lastimosamente no hemos sido efectivos en ciertos juegos y eso nos ha costado pelear lo que estamos peleando hoy. Tenemos que seguir trabajado fuerte”.

Honduras Progresó consiguió el primer triunfo en su estadio de este torneo ¿por qué no se hacen sentir?

Hace un año fuimos campeones en Reservas Especiales y de ahí subimos un par que están jugando. Nosotros no tenemos ningún problema con los minutos Sub-20, además tenemos un jugador de la Selección (Tomás Sorto) que participa no por ser menos, sino por su gran capacidad. Eso es importante resaltar.

Pero lo de desarrollar futbolistas es un gran logro, lastimosamente no hemos sumado los puntos para que ese logro sea más llamativo.

¿Elías se salva su equipo?

100% seguro estoy de que nos mantendremos en Primera División, pero no me gusta hablar y hay que tener la mentalidad de que hoy por hoy nosotros no somos el equipo que está salvado.