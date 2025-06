Emilio Izaguirre no se queda callado y responde a Orinson Amaya: "tiene que ser más profesional, el enemigo lo tiene en su casa"

"Él se reunió conmigo, pero después se dio cuenta una persona que trabaja ahí (en Marathón) y me mandó a decir con un fisioterapeuta y me decía ‘ojo, la comisión, ojo, que hay que ver la comisión’. Son personas que no suman, que están pensando siempre en comisiones, en el beneficio propio, en buscar dinero y que trabajan en el club".

"Me da tristeza el pensamiento de un empresario, un presidente de un equipo, lo que dice si él tiene al enemigo adentro. Vamos a recordar porque cuando yo estaba en Marathón yo estaba estudiando mi carrera de Administración Deportiva. Él se acercó a mí una vez, se acercó a mí para que le ayudara a colocar jugadores y yo recomendé a (Kervin) Arriaga, él me dio que hablara con Arriaga para que le firmara otro contrato (a Marathón) y que le iba a dar una casa. Yo estuve cerca de Arriaga para que Arriaga firmara contrato con Marathón, no se dio, se fue para la MLS, pero yo lo ubiqué, lo traté de ubicar en la órbita del Celtic antes de los Juegos Olímpicos", inició diciendo Izaguirre a este rotativo.

"Lo de Luis Ortiz a mí me lo ofrecieron, sin yo saber, más bien a mí me dijo el cuerpo técnico ‘Luis Ortiz es interesante’ y yo les respondí ‘déjeme averiguar por la Liga cuánto es el contrato’; entonces me di cuenta de que les quedaban seis meses, ni seis meses, un mes y uno pregunta si quiere venir a Motagua. No es que yo les paso hablando porque eso es mentira, es mentiroso y en el mayor de los casos la mayoría de los jugadores de los otros equipos quieren venir; igual los de Motagua se ofrecen en Olimpia, se ofrecen en España e igual de los de Olimpia que no juegan y que no son titulares se ofrecen en Motagua... A mí ningún jugador me va a decir que yo le hablo", dijo.

"Él dijo de Isaac Castillo, pero el agente se me ofreció y a nosotros no nos gustó. Habla de (Javier) Arriaga y yo nunca le he hablado a Arriaga, a mí me lo han ofrecido porque siempre hay agentes. Que mejor que se preocupen por su equipo, por pagar a los jugadores que ni eso saben hacer, no tratan bien a los jugadores y entonces son situaciones bien complejas porque dice ahí en la entrevista que tiene pruebas buenas, que las saque, yo tengo pruebas de que tienen el enemigo ahí adentro", fustigó.

Sin quitar el dedo del renglón, acotó: "Yo creo que tiene que ser más profesional, ya que su enemigo lo tiene en su casa. Limpie su casa, trabaje con sus jugadores, no los deje seis meses porque después ellos no quieren seguir, es cosa de los jugadores".

¿Quién es el enemigo? Se le preguntó, por lo que respondió: "Le estoy aclarando a él porque él está diciendo eso. Yo no quiero estar más en polémica, yo le aclaro bien a Orinson cómo es la cosa y le puedo mostrar pruebas y puede hablarme. Si un jugador se le acaba contrato en diciembre, uno puede plantearlo y puede hablar, pero con contrato es imposible".

Dice Orinson que se arrepiente de haberlo fichado a usted cuando lo llevaron a Marathón porque llevaron al enemigo y que lo potenció, ¿qué piensa?

"Me da pesar por leer el comentario porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces creo que tiene que preocuparse por su equipo, porque él invierte. Si los jugadores no quieren estar ahí no es por Emilio, no es porque yo jugué o por lo otro, es porque algo pasa, entonces que arregle su casa. Él es muy profesional, yo le deseo lo mejor, pero esto es oferta y demanda... Públicamente, dice cosas incoherentes y que no tienen nada que ver".

Casi en el cierre de la entrevista, volvió a enfatizar sobre ese directivo que pedía una comisión para que Kervin Arriaga fichara por el Celtic.

"Cuando Orinson se reunió conmigo en la torre de apartamento donde yo vivía le dijimos a Celtic que lo mirara (a Kervin Arriaga), a Celtic le interesó mucho Arriaga, y entonces fue donde se dio cuenta un directivo de Marathón y me mandó a decir ‘la comisión, la comisión, hay que estar atento a la comisión’. Yo aquí no estoy por dinero y si yo toco un peso de Motagua o de cualquier club es ser un ladrón porque eso es lo que a mí me define: mi código, mi ética y mis principios".

Emilio Izaguirre contó que estuvieron cerca de fichar a un jugador que estaba en Costa Rica, no obstante, explicó por qué no se dio y lo relacionó con el tema en mención.

"Ahorita vino un agente con un jugador muy interesante que anda muy bien y que anduvo muy bien en Costa Rica, Metió 12 goles y vino hace dos semanas aquí a la oficina, a la sede de Motagua y me dijo ‘hermano, mira, llévate a este jugador, vale ocho al mes, y de comisión puedes agarrar dos y yo te doy cinco’. Entonces yo le dije ‘andate de aquí, andate, a mí no me volvés a hablar’.

"Eso como robar, eso es robarle club y a los presidentes y eso nunca lo voy a hacer. Que venga un agente a pedirme a mí y decirme que me va a dar uno, dos o cien por algo de Motagua es como robar y eso nunca lo voy a hacer. Ese directivo de Marathón entonces cuando fue lo de Celtic con Arriaga me dijo que estuviera pendiente de la comisión y que también iba para él, o sea, que cobraran la comisión", concluyó.