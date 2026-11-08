Independiente vs Real España: aurinegros buscan la cima; hora y canal donde ver

Atlético Independiente y Real España se miden este domingo por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras: los aurinegros buscan defender el segundo lugar.



La jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras tendrá un atractivo enfrentamiento entre Atlético Independiente y Real España, dos equipos que llegan con objetivos diferentes en la recta final de las vueltas regulares.



El compromiso está programado para este domingo 8 de noviembre, a las 5:15 de la tarde en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.



El encuentro corresponde a la jornada 14 del campeonato Apertura 2026-2027 y representa una oportunidad importante para ambos clubes en sus aspiraciones dentro de la clasificación.



En la tabla de posiciones, Real España llega ubicado en el segundo lugar con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y una derrota en 13 partidos disputados. Un triunfo de la Máquina les da practicamente el segundo lugar de la tabla de posiciones a falta de dos fechas

Los aurinegros registran 23 goles a favor y 11 en contra, para una diferencia positiva de +12



Por su parte, Atlético Independiente ocupa la décima posición con 12 unidades, después de conseguir dos victorias, seis empates y cinco derrotas. El conjunto de Siguatepeque suma 11 goles anotados y 21 recibidos, con una diferencia de -10. Necesita ganar sí o sí para al menos tener una posibilidad para aspirar a un puesto de liguilla.

HORA Y CANAL DONDE VER