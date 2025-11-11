Espinel revela detalles íntimos tras renuncia y la charla con Rafael Villeda: "Fue un error de chiquilín"

El domingo en la conferencia de prensa Eduardo Espinel informó que "al técnico nadie lo cuida", además de exponer que tuvo 9 bajas entre llamados a la Selección de Honduras y lesionados, además de cuestionar el calendario y formato del torneo Apertura.

Sigue como técnico del Olimpia y reveló más a profundo lo que lo hizo explotar en la conferencia de prensa, mencionó el respaldo de todos los sectores que recibió y este miércoles vuelve a los entrenamientos con la institución para encarar lo que resta del campeonato.



ENTREVISTA DE EDUARDO ESPINEL CON TELEVICENTRO



¿Hablo o no con el técnico del Olimpia?

Hablas con el técnico del Olimpia, por ahí tuvimos un apresuramiento, una decisión poco egoísta que tomé, pero seguiré en lo alto. No abandonaré el barco, han pasado cosas positivas y me lo hicieron entender jugadores, gente de fútbol, amigos, familia y la hinchada. Cometí un error, como se lo dije al presidente que tomé una decisión apresurada. Cuando uno está enojado lo mejor tuvo que ser llamarme al silencio. Cometí el error.



Los jugadores me hicieron saber que han pasado cosas bonitas y no es bueno tirarlo en tan poco tiempo, que sería injusto. Hoy estamos en el barco nuevamente.



¿De qué palabras se arrepiente del domingo?

Lo que estoy arrepentido de ir a la conferencia de prensa. Siempre voy a las conferencias tras triunfos y derrotas, tengo ese equilibrio. Seguramente no es excusa, mi malestar es que tuvimos solamente 15 jugadores para trabajar, una semana larga para trabajarla y queríamos tener una semana linda para acomodar algunas cosas. Nos encontramos con jugadores en la Selección de Honduras, otros cuatro en el Mundial Sub-17, lesionados, estamos hablando de 14 jugadores y eso me produjo impotencia en la semana. Le pusimos ganas, el detonante es la derrota.



¿Esa derrota la considera un accidente?

Totalmente, los jugadores hicieron su trabajo, hubo generación, pudimos hacer 4 goles y la contundente del rival fue en cada ataque un gol. Yo se los dije a los jugadores que otro partido de vuelta lo ganamos, les dije que me sentía mal, vergüenza y no podía permitir que pasara nada. Entre la amargura y derrota, entendí que alguien tenía que hacerse responsable.



Lo sentí así. En el enojo conmigo mismo y cometí el error, como se lo dije a los dirigentes y tenía que sostenerlo. Me dijeron que estaban convencidos que el proyecto va bien y va para adelante, sentí decir algo y soy responsable. Y si tomo una decisión no hablar en caliente, primero decírselo a ellos y no a la prensa. Fue un error de chiquilín, nunca me había enojado en una conferencia. En el fondo dije... Pucha, que macana he hecho. Me dije que le fallé a la gente que confía en nosotros. No voy a tirar la toalla.



¿Sabía lo que iba a decir en la conferencia?

En la conferencia de prensa estaba decidido que me iba a echar la culpa, no hablé con nadie del cuerpo técnico, les falté el respeto, les pedí disculpas. Yo recién hablé, mi teléfono lo encendí al siguiente día.



¿Cómo se dio esa charla con el presidente Rafael Villeda?

​​​Por medio de Osman (Madrid), igual lo iba a llamar. Iba convencido que dije algo que solamente esperaba la decisión, pero sabiendo que tenía que pedir disculpas al club. Un entrenador es líder y con la historia de Olimpia no se puede manejar de la siguiente manera, nunca me había pasado. Le pediré disculpas a los jugadores, que apoyan a este cuerpo técnico.



Cuando me encontré con el presidente le dije que me equivoqué. Lo que dije (en la conferencia de prensa) no es lo que pienso, pero lo dije, la decisión queda en sus manos. Yo tengo la fuerza y credibilidad de salir campeón. Y bueno, se empezó la charla y siguió así, con el apoyo al cuerpo técnico y que todos nos equivocamos.