Fernando Mira: 'Nosotros no estamos muertos, vamos a jugar con todo en La Ceiba'

, técnico del, ha reaccionado después de la derrota 2-0 ante elen la ida de las semifinales del torneode la Liga Nacional de Honduras . El portugués está creyendo que su equipo podrá revertir la situación en“Todo está vivo, nosotros no estamos muertos, vamos a jugar con todo en La Ceiba, este resultado no lo queríamos, pero vamos a trabajar duro para poder pasar a la gran final. Pienso que se puede ganar, nos vamos a preparar para buscar ese resultado que nos permita garle a Olimpia y llegar a la final”, comenzó explicando.“Pienso que fueron 45 minutos muy buenos con dos equipos queriendo marcar goles, pero en el complemento fueron totalmente diferente', analizaba el duelo el entrenador portugués

Luego soltó contra el arbitraje. 'No pude comprender el arbitraje, no creo que sea buena la expulsión de Sergio Peña y con un hombre menos fue mucho más difícil. Me gustó mucho la actitud de mis jugadores en el primer tiempo, pero en el segundo fue difícil para nosotros con un jugador menos”.

Siguió hablando sobre el trabajo de Jefferson Escobar, técnico principal del Olimpia-Vida. “El arbitraje estuvo bien en el primer tiempo, en el segundo hubo fallos, la expulsión, y eso fue malo para el buen juego que estábamos haciendo nosotros”.