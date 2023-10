German “El Patón” Mejía rompe el silencio tras su salida del Olimpia y revela si se ve alejado de las canchas en un futuro

El exjugador del Olimpia aclaró que no le gustaría para nada ser entrenador de algún equipo para su futuro, ya que ha visto la dificultad de poder tomar un cargo tan importante como ese.

Pues todo se enfoca a su experiencia como jugador, misma razón por la que se ha involucrado al entrenamiento para niños con la Academia de fútbol Anthony’s Sport.

“Yo siempre apoyo el fútbol, pero dirigir no me gustaría, porque conozco como sufre un entrenador y lo que pasa, a veces tocan jugadores complicados. No me gustaría pasar por lo que pasaron ellos; soy jugador y por eso no me gustaría, porque pensaría ‘fui jugador, haría esto’, es por eso que apoyo a los niños y mi deseo es que el fútbol hondureño salga adelante.”

El futbolista envió un mensaje para los jóvenes hondureños, pues recomienda no dejar los estudios a pesar de la complejidad y los deseos que a veces una persona puede tener, pues es lo más importante.

“Siempre les digo que sigan los estudios, pues es un poco complicado, porque a veces uno dice ‘voy a jugar fútbol y no voy a estudiar’, pero cuando uno ya está mayor, le hace falta los estudios y la verdad un jugador estudiado y graduado vale mucho”, cerró la entrevista el Patón.