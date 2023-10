Bryan Beckeles dispara previo al clásico: “Se habla mucha mier** para desastibilizar al Olimpia...”

Olimpia suma 23 partidos sin conocer la derrota y lleva una racha de ocho victorias consecutivos ante el máximo rival. A Beckeles le tiene sin cuidado estos datos.

“Nosotros no estamos pensando en el invicto, pensamos en el día a día. Competimos ya que aquí la competencia es muy alta. Todos los centrales que estamos queremos jugar, peleamos el puesto, y al que le toque lo apoyamos. Julián (Martínez) es el que más ha jugado de los centrales, y nosotros lo apoyamos. Así lo vivimos, como una familia, pese a la mucha mierda que se habla por fuera de otras personas que quieren desastibilizar el equipo, a nosotros nos hace más fuerte saber lo que somos y dónde estamos parados”, disparó el experimentado defensor.

Olimpia podría romper su propio récord de puntos (44) en este torneo Apertura 2023. ¿Es este el mejor plantel en el que Beckeles ha jugado?

“Todos los momentos con Olimpia he considerado que han tenido grandes jugadores y momentos, pero siempre he dicho que no podemos juzgar a un equipo por lo que ha hecho el torneo, sino hasta que sea campeón. Hasta hoy, no hemos logrado nada, solo son puntos, ni sé cuántos tenemos, no es que se me olvida, sino que vivo el día a día. El torneo cambia cuando empieza la liguilla y es allí donde empieza lo bueno, ya que una mala tarde te quita todo lo bueno que hiciste en el torneo. Esa es mi forma de transmiterle a mis compañeros que aún no hemos ganado nada”, contestó.