$!Javier Delgado sobre el nuevo DT de Real España: “Ya tenemos un perfil de lo que necesitamos”

Y agregó: “lo que deseamos es dar un giro a todo esto porque ha sido complicado para todos, no lo esperábamos. Ha habido argumentos que son válidos en el fútbol, pero no en los resultados”.

Posibles candidatos



El “Sheriff” se negó a confirmar los nombres de los candidatos a tomar las riendas del club, sin embargo, DIEZ conoció que se trata de Héctor Vargas, Fernando Araújo y Juan Vita.

Los tres candidatos para dirigir a Real España tras salida de ‘Potro’

“Ustedes saben que no hablaré de nombres, tengo candidatos, pero lo manejo a lo íntimo. No quiero crear falsas expectativas, porque no entorpecer las negociaciones. Ya tenía una base del proceso anterior cuando escogimos a Gutiérrez, me volvería loco examinando a tantos, pero ya tenemos un perfil de lo que necesitamos, en base a eso trabajamos para tomar la mejor decisión para club”, respondió Delgado ante la interrogante del periodista Gustavo Roca en referencia a los sustitutos.